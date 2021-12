Des chiffres pour rêver de Gérone

18/12/2021 à 21:21 CET

Marc Brugues

« Le premier tour est normal, mais avec 31 points, nous pouvons aspirer à nous battre pour la promotion & rdquor ;. C’est à quel point Míchel était clair vendredi après la victoire contre Burgos qui a confirmé le bon moment de Gérone. Les habitants de Gérone clôturent un premier autour de cela Il est passé de moins en plus et cela nous a permis de voir la croissance spectaculaire de l’équipe.

Míchel a toujours cru aux possibilités de l’équipe se battre pour tout, même lorsqu’il occupait, il y a quelques mois, la descendance. Et avec de la patience, les résultats lui ont donné raison. La défaite de Las Palmas contre Eibar signifiera que si Oviedo ne gagne pas dimanche à Fuenlabrada, Gérone terminera le premier tour des barrages de promotion.

Les 31 points dépassent les 30 que l’équipe a obtenus la saison dernière avec Francisco et égales à celles que l’équipe a ajoutées lors de la première campagne après la relégation, déjà avec Martí. Le scénario d’après-Noël se tourne donc vers Montilivi avec optimisme et d’autant plus que l’intention du club est de renforcer l’effectif.