des chiffres record, de nouvelles photos et une stratégie prudente

Il y a une semaine Victoria Federica (21 ans) a pris l’une de ses décisions les plus drastiques. La fille du Infante Elena (57) et Jaime de Marichalar (58 ans), qui jusqu’alors avait choisi de porter une image discrète sur les réseaux sociaux, a décidé ouvrez votre profil Instagram le plus intime et montrer, publiquement, une facette de sa vie que seul son entourage le plus proche connaissait. Jusque-là, la nièce de Philippe VI (53) il avait 2 000 adeptes qui ont été témoins de ses neuf messages. La dernière, partagée le 9 septembre, coïncidant avec son anniversaire.

Aujourd’hui, sept jours après son initiative surprise, les chiffres sont différents. Victoria Federica a suscité la curiosité d’innombrables utilisateurs et a obtenu, en une semaine seulement, environ 44 000 abonnés. Selon les résultats de l’outil Social Blade, la moitié de ces abonnés les ont obtenus en une seule journée. Au moment d’écrire ces lignes, le chiffre s’élevait à 46 900.

Cette ouverture, cependant, n’a pas été à cent pour cent. Comme vous l’avez vu L’ESPAGNOL, Victoria Federica bloque les utilisateurs qui ne vous font pas confiance. Ainsi, il cherche à passer inaperçu auprès d’un groupe de personnes qui ne sont pas de son intérêt. Dans ces cas, votre profil n’apparaît même pas dans le moteur de recherche Instagram. Au lieu de cela, votre autre compte est affiché. Celui qui a toujours été ouvert, mais dans lequel il n’a jamais été très actif – il n’a que deux publications et compte environ 7 000 abonnés.

Victoria Federica lors du baptême de la fille de Tomás Páramo et María García de Jaime. Gtres

La raison de votre stratégie pourrait être liée à la contrôler votre vie privée et la sélection de contenu c’est attrayant pour vous. C’est ce qu’a expliqué à ce journal Arantxa Pérez, de l’agence PR & MANAG et experte en marketing d’influence. Le fait de le restreindre à ceux qui vous font confiance, vous permet d’avoir une certaine vigilance par rapport aux personnes qui peuvent accéder à votre utilisateur et par rapport aux publications qui vous intéressent. Comme l’a commenté l’expert sur ce média, c’est un moyen de « dire » au réseau social quels types de publication ils aiment.

Au-delà du nombre de followers, le compte Instagram de Victoria Federica aussi a augmenté le nombre de publications. Depuis qu’elle a décidé de rendre son profil public, la nièce du roi a posté deux nouveaux clichés capturés à un moment très important : son débuts sur tapis rouge. C’est ainsi qu’elle l’a révélé elle-même dans le premier, posté le 29 octobre. « Soirée magique hier à Séville. Aux Elle Style Awards Andalucía », a ensuite écrit la jeune royale à côté de la photographie sur laquelle elle pose avec son amie influenceuse, Maria García de Jaime (24).

Le post suivant, partagé cette semaine, révèle de nouveaux détails de son pari stylistique pour cette soirée spéciale. Sur la photo, elle est montrée de dos, montrant le design spectaculaire qu’elle a fait pour elle Lorenzo Caprile (54). C’est une robe longue unique avec une épaule en forme de V, en velours bleu et avec une fente sur le côté gauche de la jupe, qui laissait la jambe exposée. Derrière elle a un décolleté vertigineux en forme de V qui a été reflété dans sa dernière publication.

De cette façon, Victoria Federica a été plus proche Et, malgré une stratégie prudente, il s’est éloigné de cette image hermétique typique d’un membre de la famille royale. Dans ses nouvelles publications, il a non seulement l’approbation des visages bien connus des réseaux -un cercle social dans lequel il a peu à peu gagné du terrain-, mais aussi d’autres utilisateurs qui ne sont pas de notoriété publique et à qui il a donné leur approbation, l’approbation d’être témoin de sa vie la plus personnelle.

