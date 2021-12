Des chiots trouvés dans les rues errantes retrouvent leur maison juste à temps pour Noël

D’un début difficile à une fin heureuse juste à temps pour Noël, les trois chiots ont trouvé des foyers permanents et aimants pour la saison des fêtes (Photo : Battersea Dogs Home/SWNS)

Trois chiots chanceux passeront Noël dans des foyers chaleureux et aimants après avoir été retrouvés errant dans les rues de Londres à l’âge de quelques semaines seulement.

Le trio a été remis à Battersea Dogs and Cats Home dans un état épouvantable après avoir été retrouvés abandonnés fin octobre.

Le personnel du centre Old Windsor de l’organisme de bienfaisance a été choqué lorsque les chiots sont arrivés, car tous les trois avaient perdu presque toute leur fourrure, étaient couverts de plaies et de saleté et avaient des problèmes d’oreille.

Mais après des semaines de soins experts de la part des vétérinaires, des comportementalistes et des familles d’accueil de l’association, Abbie, Basil et Josie ont commencé à devenir des chiots enjoués et adorables, chacun avec une personnalité unique.

Une fois que leur peau était guérie et que leur fourrure repoussait, le trio était prêt à trouver des maisons où ils pourraient mettre leur mauvais départ derrière eux et commencer un nouveau chapitre en tant qu’animaux de compagnie bien-aimés.

Maintenant, âgé de quatre mois, chacun a trouvé sa maison pour toujours et tout le monde espère que ce Noël sera le premier d’une longue série avec des familles qui les aiment.

La première à quitter les soins de Battersea fut Josie, qui rejoignit son propriétaire Tony Hallett pour commencer une nouvelle vie à Surrey.

Depuis qu’elle a quitté Battersea, le chiot sensible a commencé à prendre confiance en lui et n’aime rien de plus que de longues promenades avec sa nouvelle famille.

Les chiots étaient dans un état épouvantable lorsqu’ils ont été remis à Battersea et avaient tous perdu presque toute leur fourrure, étaient couverts de plaies et de saleté (Photo: Battersea Dogs Home / SWNS)



L’équipe de Battersea s’est rapidement mise à soigner Abbie, Basil et Josie (Photo: Battersea Dogs Home / SWNS)

Deux jours plus tard, Abbie et Basil sont allés dans de nouvelles maisons respectivement dans le West Sussex et le Kent, où tous deux sont immédiatement devenus des membres bien-aimés de leurs familles.

Le propriétaire d’Abbie, Robin Quinnell, a déclaré: « Abbie s’est très bien installée et tout le monde s’est enroulé autour de sa patte!

«Elle est très effrontée mais incroyablement douce et a très rapidement décidé que son endroit préféré était sur le canapé.

« Elle s’est également bien liée avec notre autre chien, Buddy. »

Lucy Farley, la nouvelle propriétaire de Basil, a ajouté : « C’est le meilleur chiot ! Nous avons découvert qu’il adore regarder la télé, regarder son reflet et jouer avec d’autres chiens.

« Nous sommes tellement reconnaissants pour lui et nous nous sentons tellement chanceux ! »

Basil chez lui dans le Kent où il a trouvé un foyer pour toujours après un début de vie difficile (Photo: Battersea Dogs Home / SWNS)

Craig Perera, chef d’équipe au centre Old Windsor de Battersea, a déclaré que même si l’association caritative « ne saurait jamais » les circonstances qui ont conduit à l’abandon des chiots, ils sont devenus de jeunes chiens heureux.

« Quand vous regardez ces chiots maintenant, il est difficile de croire qu’il y a seulement quelques semaines, ils erraient dans les rues, malades et mal aimés », a-t-il déclaré.

« Dès leur arrivée, notre personnel a travaillé sans relâche pour s’assurer que Basil, Abbie et Josie aient la meilleure chance possible de devenir de jeunes chiens heureux et en bonne santé, avant de leur trouver de nouvelles maisons où nous savions qu’ils seraient aimés. »

M. Perera a déclaré que Battersea comprenait que les gens pourraient devoir prendre » la décision incroyablement difficile » d’abandonner un animal de compagnie, et que cela » ne jugerait jamais personne pour le faire « .

« Nous exhortons simplement toute personne qui ne peut plus s’occuper d’un animal de compagnie à demander de l’aide à des endroits comme Battersea, plutôt que de mettre le bien-être d’un animal en danger en l’abandonnant », a-t-il ajouté.

Tous les propriétaires qui ont du mal à s’occuper de leur animal de compagnie doivent visiter le site Web de Battersea ou parler à un sauveteur ou à un comportementaliste local pour obtenir des conseils sur les animaux de compagnie.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();