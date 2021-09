Des choses qui ne sont jamais nettoyées mais que selon l’OCU vous devriez le faire | La vie

in

Nous travaillons dur pour nettoyer ce que nous pensons être le plus important, mais souvent nous ne réalisons pas qu’il y a des choses à la maison que nous ne nettoyons jamais. Prenez note des choses auxquelles vous devriez prêter plus d’attention, selon l’UCO.

Si vous y réfléchissez bien, combien de choses dans votre maison nettoyez-vous rarement ou même jamais ? Sûrement, si vous commencez à faire une liste, vous serez surpris par le grand nombre d’articles qui sont laissés en dehors des tâches de nettoyage habituelles.

Il est normal que nous passions plus de temps à nettoyer et à désinfecter les toilettes, la cuisine et d’autres choses qui accumulent de nombreux germes, mais nous ne pouvons pas oublier complètement d’autres objets qui nécessitent également un nettoyage plus sporadique.

Si vous voulez que l’environnement de votre maison soit propre et sain, il est important de désinfecter correctement chaque coin de la maison aussi souvent que chaque zone l’exige.

L’UCO a compilé une liste de des choses qui ne sont jamais nettoyées et auxquelles il faut faire plus attentionn.m. Nous les détaillons ci-dessous.

La brosse à dents

La plupart d’entre nous égarent notre brosse à dents. On l’a mis au mauvais endroit, trop près des toilettes, permettant aux germes d’y accéder facilement.

D’où l’importance de bien le nettoyer. Faites-le tremper dans de l’eau de bicarbonate de soude pendant la nuit pour tuer les germes et les odeurs.

Le matelas

À de précédentes occasions, nous vous avons déjà dit que le lit est beaucoup plus sale qu’on ne le pense. Par conséquent, en plus de changer les draps au moins une fois par semaine, il est recommandé nettoyer le matelas au moins deux fois par an.

Cette tâche est beaucoup plus facile que vous ne le pensez et vous pouvez éliminer les germes et les taches du matelas avec ces astuces simples.

Vous n’allez pas mettre le matelas dans la machine à laver, mais il ne faut pas négliger son hygiène. Comment et à quelle fréquence devez-vous nettoyer cet élément important pour votre repos ?

Les rideaux

Bien qu’à priori ils n’aient pas l’air tachés, les rideaux sont bien plus sales qu’on ne le pense. Ils absorbent une grande quantité de poussière et toutes sortes de particules sont exposées, donc Vous devez enlever la poussière plusieurs fois et les laver dans la machine à laver de temps en temps.

Si vous ne savez pas comment faire, vous trouverez ici des trucs et astuces pour nettoyer les rideaux.

Les tapis

Les tapis habillent les sols de notre maison, ajoutant du style aux pièces ainsi que du confort. Mais il faut les garder propres, car Ils sont un aimant pour la poussière, les germes, les poils d’animaux et toutes sortes de saletés.

Passer l’aspirateur ne suffit pas pour tuer les germes. Essayez ces astuces pour vous débarrasser des germes.

Douche

Les toilettes reçoivent toute l’attention lorsqu’il s’agit de nettoyer la salle de bain, mais il y a d’autres domaines auxquels faire attention. La douche en fait partie : il est important de désinfecter la baignoire et le carrelage, la robinetterie et le rideau pour éliminer le grand nombre de germes qui prolifèrent dans ces zones.

Prenez note de ces conseils pour nettoyer la douche, ces conseils pour nettoyer le rideau de douche et la moustiquaire, et ces étapes simples pour nettoyer la pomme de douche.