Des choses qui ont duré plus longtemps que la Super League européenne, y compris Gary Neville à Valence, le défi du titre de Tottenham et le match épique de Wimbledon

La Super League européenne est morte.

Quel tourbillon de quelques jours cela a été et la plupart d’entre nous admettront que nous n’avons jamais connu 48 heures comme ça.

Un grand nombre de supporters ont protesté contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

Dimanche après-midi, des histoires ont été divulguées sur les projets du soi-disant “ six grands ” de la Premier League de devenir membres fondateurs d’une compétition séparatiste.

Cela a été considéré comme une tentative avide des propriétaires milliardaires des clubs pour gagner encore plus d’argent et d’influence dans le football mondial.

Le contrecoup était féroce. Les fans ont protesté. Les joueurs se sont révoltés. Des personnalités publiques l’ont condamné.

Deux jours seulement après son annonce, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham ont tous annoncé leur retrait.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

Les propriétaires ont présenté des excuses rampantes, les relations avec les fans semblant subir des dommages irréparables.

Les retombées sont toujours en cours et ne manqueront pas de se poursuivre dans les jours à venir.

Le fait de ne durer que deux jours était assez spectaculaire, plus court que la plupart des matchs de test et des tournois de golf.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons jeté un coup d’œil à certains moments mémorables qui semblaient courts à l’époque, mais qui ont en fait duré plus longtemps que la Super League européenne.

Gary Neville à Valence – 117 jours

Neville est l’un des meilleurs experts du monde, et sa critique de la Super League européenne a parfaitement capturé l’ambiance du pays.

Son incursion dans la gestion n’a cependant pas été aussi réussie.

Il n’a duré que 117 jours à Valence et a passé un moment torride en Espagne. Neville n’a remporté aucun de ses neuf premiers matchs de Liga, dont une défaite 7-0 contre Barcelone.

Il a finalement été limogé après avoir remporté seulement trois de ses 16 matchs de championnat, le club étant dangereusement proche de la zone de relégation.

Le séjour de Gary Neville en Espagne n’a pas été couronné de succès

John Isner vs Nicolas Mahut – 3 jours

Isner vs Mahut à Wimbledon en 2010 a été le match de tennis le plus long de l’histoire, et plus long que l’Euro Super League.

Le match a débuté le mardi 22 juin et ne s’est terminé que le jeudi 24 juin.

À l’époque, il n’y avait pas de bris d’égalité pour le cinquième et dernier set, ce qui signifie qu’il est passé à 70-68 en faveur d’Isner.

Un changement de règle en 2019 a introduit un bris d’égalité, ce qui signifie qu’il restera le match le plus long de l’histoire de Wimbledon.

Le match épique entre Isner et Mahut a duré trois jours

Défi du titre de Tottenham – 28 jours

Les fans des Spurs étaient excités plus tôt cette saison lorsqu’ils ont dominé la ligue.

Une victoire 6-1 contre Manchester United a fait rêver les Londoniens du nord que ce pourrait être leur année.

Mais c’était un rêve qui n’a duré que quatre semaines. Ils ont dominé le tableau pendant les semaines de match 8 à 12 avant de tomber.

Jose Mourinho est parti et ils sont à la sixième place, se battant pour entrer dans le top quatre avant leurs cinq derniers matchs de la saison.

Mourinho a été limogé en tant que patron de Tottenham plus tôt cette semaine

Sam Allardyce en tant que manager de l’Angleterre – 67 jours

Allardyce est le manager anglais le plus court de l’histoire alors que son règne n’a duré que 67 jours et n’a couvert qu’un seul match.

Il est parti par consentement mutuel en 2016 à la suite d’une enquête de journal affirmant qu’il avait offert des conseils sur la manière de “ contourner ” les règles sur les transferts de joueurs.

Sam Allardyce n’a réussi qu’un seul match en tant que patron de l’Angleterre

Le record de Brian Lara battant 400 * – 3 jours

En 2004, le grand batteur antillais a récupéré son record du score individuel le plus élevé dans un match test quand il a frappé un magnifique 400 pas contre l’Angleterre.

Il avait à l’origine le record de son 375, mais a été usurpé par le batteur australien Matthew Hayden.

Les manches ont duré trois jours à St John’s dans le match d’essai nul.

Brian Lara détient toujours le record du score individuel le plus élevé jamais enregistré en test de cricket

Sol Campbell dans le comté de Notts – 29 jours

Campbell a quitté Portsmouth en 2009 et malgré les offres des clubs de Premier League, il a rejoint le comté de League Two Notts.

Pourquoi? Un consortium du Moyen-Orient a acheté le club et a fixé ses ambitions de grimper en Premier League.

Sven Goran Eriksson a été dévoilé en tant que directeur du football et ils étaient liés à David Beckham et Roberto Carlos.

Il était sur un rapport de 40000 £ par semaine, mais n’a joué qu’un seul match et son séjour à Meadow Lane était terminé après moins d’un mois.

Sol Campbell a duré moins d’un mois dans le comté de Notts

Ali Dia à Southampton – 14 jours

Vous vous souvenez de l’histoire d’Ali Dia? Graeme Souness l’a signé à Southampton après avoir reçu un appel téléphonique de George Weah lui disant de signer Dia, qui avait joué pour le Paris Saint-Germain.

Rien de tout cela n’était vrai, bien sûr, c’était un camarade universitaire qui a fait l’appel.

Souness a signé un contrat d’un mois avec Dia et il est même venu chercher un Matt Le Tissier blessé contre Leeds.

Après seulement 14 jours, Dia a été libéré.