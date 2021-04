Des choses très utiles que vous ne saviez probablement pas pouvoir faire dans Windows 10 | La technologie

Si vous possédez un ordinateur Windows 10, il est fort probable que certaines de ces fonctions vous soient inconnues ou que vous n’en profitiez pas autant que possible.

Le système d’exploitation de Microsoft est très complet et cache des astuces et des fonctions très utiles qui peuvent passer inaperçues par la plupart des utilisateurs. Des astuces pour être plus ordonné, productif et rapide lorsque vous travaillez ou étudiez sur ordinateur.

Du presse-papiers à la calculatrice, Windows ajoute de nouvelles fonctions et outils pour rendre votre système d’exploitation plus accessible et utile à tous. Vous pouvez copier plusieurs phrases ou codes et aller passer de l’une à l’autre avec le clavier pour les coller dans un formulaire, par exemple.

Il est également possible d’utiliser des émoticônes cachées entre les commandes Windows ou d’organiser rapidement votre bureau lorsque toutes les fenêtres que vous avez ouvertes s’accumulent. Ensuite, nous vous expliquons certaines de ces astuces afin que vous puissiez les mettre en pratique désormais.

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Utilisez le presse-papiers dans toute son étendue

La fonction copier-coller de Windows est assez complète, bien que nous vous disions ici comment aller plus loin. Depuis Windows 10, sans rien installer, vous pouvez utiliser le presse-papiers avec des commandes et jouer avec différents textes et éléments à copier et coller.

Pour ce faire, vous devez activer la fonction du Historique du presse-papiers. Cherchez-le dans les paramètres Les fenêtres. Plus tard, activer l’historique. La synchronisation entre les appareils Cela peut également être très utile, même si vous aurez besoin d’installer l’application Votre téléphone sur votre Android pour que cela fonctionne.

Une fois que vous avez activé les paramètres, vous pouvez afficher l’historique de votre presse-papiers en appuyant sur la touche Windows + V de votre clavier pour afficher tout ce que vous avez copié, y compris les images.

Soyez plus expressif avec les émoticônes

La plupart des applications ont déjà un bon catalogue d’émoticônes pour rendre les conversations plus amusantes. Windows l’a également, bien que de nombreux utilisateurs ne le sachent pas et l’utilisent rarement.

Vous pouvez ouvrir le catalogue d’émoticônes Windows en appuyant sur la touche Touche Win (Windows) et point (.) ensemble. Vous devez être dans un programme d’édition de texte pour qu’il fonctionne, même s’il se trouve dans votre navigateur.

Effacez tout le bureau d’un seul coup

En travaillant, vous pouvez accumuler de nombreuses fenêtres ouvertes dont vous avez besoin, mais elles transforment votre bureau en un chaos absolu. Si vous avez besoin de l’effacer mais que vous ne voulez pas fermer les fenêtres que vous avez ouvertes, c’est l’astuce dont vous avez besoin.

Cliquez sur la partie supérieure de la fenêtre que vous utilisez et secouez la souris tout en maintenant le bouton enfoncé. Vous verrez comment toutes les autres fenêtres disparaissent. Ils ont été minimisés en attendant que vous en ayez besoin, mais de cette façon, ils ne vous gênent plus. Si vous voulez revenir au chaos d’avant, il vous suffit de secouer à nouveau la fenêtre que vous utilisez et elles réapparaîtront toutes.

Si cette fonction ne vous convainc pas et que vous souhaitez qu’elle ne soit pas active pour éviter les erreurs, vous pouvez maintenant l’annuler dans les paramètres.

Utilisez la calculatrice pour tracer et mesurer

La calculatrice Windows peut sembler très simple à première vue, mais elle cache tout un arsenal d’outils pour ceux qui sont confrontés quotidiennement aux mathématiques et aux tâches complexes. Si jamais vous avez besoin de convertir des devises, de transformer des mesures, de calculer les fuseaux horaires, la vitesse, les poids et autres choses, vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur Windows 10 sans installer aucun programme.

Cliquez simplement sur le menu des lignes horizontales en haut à gauche de l’application (ou le menu hamburger comme on l’appelle affectueusement). Voici un autre tutoriel pour découvrir plus d’outils cachés dans la calculatrice Windows.