Des Chromebooks avec des dGPU Intel pourraient être à l’horizon

Les Chromebooks pour les joueurs inconditionnels pourraient bientôt être une réalité

Chaque jour, nous nous rapprochons d’une sortie officielle de Steam sur Chromebooks. Mais aussi intrigant que cela puisse paraître, les Chromebooks ont la réputation d’être principalement des ordinateurs portables de productivité – sont-ils même conçus pour répondre aux exigences des joueurs inconditionnels ? Eh bien, avec les graphiques intégrés AMD et Intel modernes, les jeux bas de gamme sont déjà une réalité. Pour les jeux plus récents et plus intensifs comme Forza Horizon 5, cependant, il reste encore beaucoup à désirer. Heureusement, Intel a une solution dans ses manches qui semble être juste l’astuce – Les dGPU Intel Arc Alchemist pourraient arriver sur les Chromebooks près de chez vous.

Les ingénieurs d’Intel ont travaillé activement au rétroportage de la prise en charge en amont de périphériques tels que ses nouvelles cartes graphiques DG1 et DG2 pour Chrome OS. À quel point sont-ils bons ? Selon GPU Mag, la variante la plus divulguée du DG2, l’Intel Arc A380, est à peu près aussi puissante que la NVIDIA GTX 1650S. Cela équivaut à pouvoir jouer à des jeux modernes avec des paramètres maximum à 1080p tout en maintenant 60 FPS, comme documenté par UserBenchmark. En raison de la consommation d’énergie relativement faible, qui devrait être d’environ 100 watts, il s’agit probablement d’une carte mobile adaptée aux ordinateurs portables.

Chrome Unboxed a rapporté plus tôt cette année qu’un Chromebook AMD dGPU était en cours de test en 2018. Il n’est jamais arrivé sur le marché, mais c’était probablement le début de l’expérimentation par Google des cartes graphiques dans ses appareils. À partir de là, Google a pu jeter les bases de la prise en charge des dGPU dans ses Chromebooks à venir.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Chrome OS est maintenant mis à jour pour gérer les dGPU avec VFIO-PCI par les ingénieurs Intel et NVIDIA. C’est une façon élégante de dire qu’un Chromebook sera capable de connecter une carte graphique physique à une machine virtuelle telle que Crostini (Debian Linux) ou Borealis (Steam). Lorsque la machine virtuelle est éteinte, la carte graphique doit rester en grande partie inactive, ne s’accélérant qu’en cas de besoin, ce qui augmente la durée de vie de la batterie. Tel qu’il est aujourd’hui, le projet Virgil est utilisé pour virtualiser la prise en charge graphique d’OpenGL et de Vulkan sur une machine virtuelle, mais cela présente un énorme impact sur les performances. VFIO-PCI offre un accès matériel direct, ce qui devrait conduire à des performances quasi natives.

Nous pouvons retracer les débuts de VFIO-PCI au travail qui a commencé en 2019. Il existe un certain nombre d’engagements ici liés à VFIO-PCI dans les technologies utilisées par Crostini. Un exemple montre où l’outil « crosvm » pourra mieux gérer l’arrêt d’une machine virtuelle avec un dGPU attaché.

Nous ne connaissons actuellement aucun modèle de Chromebook spécifique en développement avec un dGPU AMD, Intel ou NVIDIA, mais le cadre de tout est en place et en constante évolution. Il ne nous manque plus qu’une annonce officielle de Google ou de l’un de ses partenaires.

Android Police couvrira le CES 2022 au début du mois prochain (à distance), où de grandes annonces de Chromebook et de jeux sont attendues de la part des principaux acteurs. Nous ne savons pas si nous en saurons plus sur ces efforts à ce moment-là, mais l’année prochaine sera très certainement pleine de goodies et de surprises pour les passionnés de Chrome OS.

