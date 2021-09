Des circuits impressionnants que vous ne pouvez piloter que dans les jeux vidéo | Jeux

in

Il y a des circuits que nous avons gravés dans nos esprits. Le Nürburgring est une piste que tout amateur de voitures devrait parcourir. La ligne droite de Spa-Francorchamps ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, et la double courbe de Laguna Seca serait dans la même saga.

Mais, pour la plupart, les règles de sécurité les empêchent d’être aussi spectaculaires qu’ils pourraient, ce qui n’arrive pas dans ceux que nous allons mentionner. Les meilleurs circuits que vous ne pouvez piloter que dans les jeux vidéo.

Si vous avez joué à Gran Turismo, vous avez couru dans Circuit automobile de la Grande Vallée. Au début, vous ne pourrez peut-être parcourir que quelques mètres, vous êtes encore un novice, mais au fur et à mesure que vous franchirez des niveaux, vous pourrez savoir tout ce que cet itinéraire vous a préparé.

Daytona USA ne vous semble peut-être pas familier, un jeu créé en 1993 et ​​développé par Sega, mais il a également marqué un avant et un après dans les jeux de voiture. Et surtout son circuit Canyon des dinosaures.

Un autre classique des années 90 était TOCA 2, un jeu où l’on pouvait complètement détruire une Renault Laguna avec des roues de 19 pouces. Le meilleur circuit du jeu était le Kastl, en Bavière, un circuit parfait pour mesurer ses compétences au volant, ou aux commandes, plutôt.

Une autre légende de ces jeux de voiture est Forza Motorsport, le rival direct de Gran Turismo. L’un de ses circuits les plus emblématiques est Vallée de l’érable, une mise en page qui offre un paysage vraiment saisissant.

Au Le puits de mine, piste que l’on peut trouver dans Richard Burns Rally, vous volerez littéralement avec votre voiture. Et c’est qu’atteindre la fin de l’étape ne sera pas facile pour vous. Sorti en 2004, il a longtemps été considéré comme le meilleur simulateur de rallye. Hommage au défunt pilote.

Dans tout cela, NASCAR ne pouvait pas manquer, et le circuit Parc de l’hippodrome de Boulder Ce n’était pas le circuit typique que vous pouvez imaginer dans cette compétition.

Ici, vous n’aviez pas seulement à tourner à gauche, vous deviez faire beaucoup plus. Bien que peut-être pas autant que Hanoi en F1 2020, un circuit qui en raison de la pandémie n’a finalement pas fait partie de la Formule 1, car cette saison nous doutons que ce GP puisse avoir lieu. Hanoï Il n’a pas vu la F1 en 2020, il ne le verra pas en 2021, et il est peu probable qu’il le fasse à l’avenir.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.