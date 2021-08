Des clones d’Apple Watch Series 7 émergent en Chine

Des images censées montrer des clones contrefaits des prochains modèles Apple Watch Series 7 ont été partagées en ligne, donnant un aperçu de la refonte attendue de l’appareil.



Les images, partagées dans un tweet de l’utilisateur connu sous le nom de “Majin Bu”, montrent des clones contrefaits de l’Apple Watch Series 7 en Space Gray, Silver et Space Black. La conception des clones correspond étroitement à la refonte qui devrait apporter des bords carrés à l’Apple Watch, un peu comme ceux de la gamme iPhone 12, iPad Air, iPad Pro et iMac 24 pouces.

Bien que les unités dans les images soient des clones et non des appareils Apple légitimes, elles peuvent donner la meilleure impression à ce jour de ce à quoi nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau design Apple Watch ressemble dans le monde réel. Majin Bu a expliqué que ces clones Apple Watch Series 7 se vendront environ 60 $ en Chine.

La conception de l’Apple Watch Series 7 n’a été vue jusqu’à présent que dans des rendus qui auraient été basés sur des images divulguées et des rendus CAO prétendument issus de l’industrie, avec deux longues grilles de haut-parleur le long du côté gauche de l’appareil, des bords carrés et un boîtier plus fin.

Bien que l’Apple Watch Series 7 devrait être 1,7 mm plus mince que la Series 6, il convient de garder à l’esprit que ce changement n’a peut-être pas été appliqué aux clones et que les montres connectées représentées dans ces images peuvent sembler plus épaisses que les appareils authentiques. .

Des clones de produits Apple populaires sont généralement fabriqués en Chine, souvent dans l’espoir de faire croire aux clients qu’ils sont la vraie chose. Le problème est si répandu qu’Apple a une équipe dont le seul objectif est de sévir contre les produits contrefaits et d’empêcher leur vente.

Plus tôt cette année en mars, des images de clones d’AirPod de troisième génération sont apparues en ligne. Étant donné que ces AirPod n’ont pas encore été lancés plus de six mois plus tard, cela montre à quel point les opérations de fabrication de contrefaçon en Chine ont lieu à l’avance. Néanmoins, la gamme d’images montrant des clones ‌AirPods‌ de troisième génération a donné l’aperçu le plus clair à ce jour de la conception attendue des nouveaux écouteurs sans fil.

L’Apple Watch Series 7 devrait être dévoilée par Apple dès le mois prochain, probablement aux côtés de la gamme iPhone 13, offrant une technologie d’affichage améliorée et une connectivité ultra large bande, un processeur plus rapide, une batterie plus grosse, etc.