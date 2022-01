Des clubs de golfeurs australiens attaqués par un crabe géant dans une vidéo virale sauvage

Un golfeur australien a dû faire face à un crabe lors d’une compétition sur le terrain de golf. Dans une vidéo publiée sur YouTube sa semaine, un golfeur, qui jouait au sixième trou lors d’une partie sur l’île Christmas en Australie en octobre, a remarqué qu’un énorme crabe s’accrochait à l’un des sacs de golf.

« Et c’est pourquoi nous les appelons un crabe voleur », a déclaré un homme dans la vidéo. « Nous n’avons pas mis ça ici, cela a grimpé ici pendant que nous sortions. » Le crabe voleur, également connu sous le nom de crabe de cocotier, peut peser jusqu’à neuf livres, selon Golfweek. Ils se trouvent normalement dans le sud-ouest des océans Pacifique et Indien et sont connus comme des charognards qui se nourrissent de fruits tombés. Et en restant fidèles à leur nom, les crabes de cocotiers sont connus pour ouvrir les noix de coco en les faisant tomber des arbres et en les frappant à plusieurs reprises.

Selon News.com.au, Paul Buhner a filmé la vidéo en octobre 2020 mais a été partagée sur Reddit dimanche dernier. Buhner a déclaré à NCA NewsWire qu’il était surpris de le voir devenir viral après que son fils ait envoyé le clip à un ami. Il a déclaré qu’il s’était blessé à l’épaule et qu’il « se promenait simplement en buvant une bière » au lieu de jouer avec ses amis.

« Le golf du vendredi est une religion sur l’île. Même si vous ne pouvez pas jouer, vous allez soutenir les garçons et prendre une bière et c’est essentiellement ce que je faisais », a déclaré Buhner. « Les originaux sont beaucoup plus drôles, mais je comprends le besoin d’éditer une partie du langage coloré. » L’île Christmas abrite le crabe des cocotiers et les crabes rouges qui envahissent les rues lors de leur migration annuelle. Buhner a déclaré que l’homme dans la vidéo qui combat le crabe s’appelle Al. « Il est là-haut depuis plus de 20 ans. Al vous dira qu’il dirige la série. Ce qui rend encore plus drôle que cela lui soit arrivé », a déclaré Buhner. « Nous pensons qu’il y avait de vieux fruits dans le sac de golf d’Al. »

Un utilisateur de Reddit a répondu: « Ils aiment vraiment sortir après le crépuscule et peuvent parfois ressembler à une scène d’horreur lorsque vous avez un barbie et qu’un essaim d’entre eux commence à arriver des arbres. »