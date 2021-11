Des coéquipiers de Messi aux Invicibles de Premier League… Qui compose le meilleur XI qui n’a jamais remporté le Ballon d’Or ?

Le prestigieux Ballon d’Or a été décerné lundi soir à Lionel Messi du Paris St-Germain pour ses efforts en 2021.

Le prix France Football vise à récompenser le footballeur masculin le plus performant cette année-là, et inévitablement, un nombre incalculable de joueurs incroyables, passés et présents, ont raté le prix individuel.

Lewandowski a raté le prix à Messi

Lionel Messi a remporté sept Ballon d’Or, son premier en 2010

En fait, il pourrait y avoir tout un onze de départ des meilleurs joueurs qui n’ont pas remporté le Ballon d’Or – et ce n’est pas non plus une tâche facile d’en choisir onze.

Qui alors ferait la coupe pour le meilleur XI qui n’a jamais remporté ou n’a jamais remporté le Ballon D’or ? Voici le point de vue de talkSPORT EDGE…

Toutes ces légendes ont été oubliées

Gianluigi Buffon prend la place entre les bâtons dans l’équipe des candidats snobés du Ballon d’Or. L’Italien a été élu 2e lors du vote de 2006, raté grâce à Fabio Canavarro du Real Madrid.

Le héros de la Coupe du monde, Sir Bobby Moore, se mérite également une place dans le meilleur XI d’EDGE. L’ancien capitaine anglais n’avait jamais réussi à remporter le prix, son compatriote Sir Bobby Charlton l’ayant reçu en 1966.

Les anciens coéquipiers de Messi à Barcelone, Xavi et Andres Iniesta font également une apparition au milieu de terrain, aux côtés de Neymar sur le flanc droit – tous n’ayant pas reçu le prix individuel.

Et bien sûr, nous ne pouvions pas oublier la 2e place controversée de cette année, classée Robert Lewandowski.