Des coffrets beauté sont en vente vous permettant d’obtenir des centaines de livres de produits | Royaume-Uni | Des nouvelles

Donc OK! Le magazine vend généralement de magnifiques coffrets beauté toute l’année, appelés OK! Beauty Boxes, et contiennent des produits de grandes marques de beauté. L’achat de ces coffrets permet aux femmes de se procurer de bons produits sans avoir à passer des heures de recherche pour les trouver.

Ils concluent un accord en ce moment, vendant trois coffrets beauté pour le prix de deux, et vous pouvez profiter de l’offre ici.

Il vous permet de mélanger et assortir et de choisir les coffrets qui correspondent le plus à vos besoins et envies de beauté.

Peut-être que vous aimeriez avoir l’air plus radieux, alors vous devriez opter pour la boîte « Glow and Go ». Ou peut-être que votre peau est un peu sèche, et la boîte ‘Hydration Heroes’ serait un choix parfait.

Vous devrez cependant enfiler vos patins, car l’offre n’est disponible que jusqu’au 4 janvier 2022.

Voici les boîtes parmi lesquelles vous pouvez choisir, ainsi que leur valeur et combien elles vous coûteront :

D’ACCORD! Beauty Edit by Jodie vaut plus de 120 £, mais ne coûte que 20 £OK ! Beauty Edit by Katie vaut plus de 90 £, mais ne coûte que 20 £OK ! Glow & Go Beauty Box vaut plus de 60 £, mais ne coûte que 20 £OK ! Hydration Heroes Beauty Box vaut plus de 90 £, mais ne coûte que 20 £OK ! Trends Edit Beauty Box vaut plus de 80 £, mais ne coûte que 20 £OK ! La Beauty Box en édition limitée vaut plus de 350 £, mais ne coûte que 20 £

Comme vous pouvez le voir, chacune de ces boîtes ne coûte que 20 £. Ainsi, si vous participez à cette offre, vous pourriez obtenir trois boîtes pour le prix de deux, ce qui vous permettrait d’économiser des centaines d’euros.

En effet, au lieu de distribuer des centaines pour bien paraître, vous ne paierez que la somme raisonnable de 40 £ !

En plus d’être un moyen de se faire plaisir et de se faire encore plus belle, ces boîtes sont super pratiques à offrir en cadeau d’anniversaire ou en cadeau.

Rangez-les et distribuez-les aux futurs anniversaires de votre mère, sœur, ami ou partenaire. Elles adoreront se laisser tenter par une sélection de produits de beauté.

L’un des avantages de recevoir une boîte comme celle-ci est la façon dont elle vous permet d’essayer de nouveaux produits qui n’auraient tout simplement pas été sur votre radar auparavant.

Ils contiennent toutes sortes de produits de beauté de pointe tels que l’eau micellaire et l’acide hyaluronique, dont ceux qui ne sont pas au courant n’ont peut-être pas entendu parler. Ceux-ci sont tous regroupés avec des produits plus courants tels que le lait nettoyant et le mascara.

Les gourous de la beauté chez OK ! Magazine a utilisé son expertise pour sélectionner d’excellents produits, vous n’avez donc pas besoin de passer des heures à parcourir les sites de critiques pour les trouver.

Alors, allez-y et faites-vous plaisir, et peut-être quelqu’un d’autre aussi. Faites-vous livrer les produits des gourous de la beauté et des maquilleurs directement à votre porte pour un prix qui n’endommagera pas votre sac à main.

Profitez de notre offre coffret beauté trois pour deux ici pendant que vous le pouvez.

* Trois pour deux n’est disponible que sur les coffrets beauté sélectionnés répertoriés dans la liste OK! Salon de beauté. Si les articles sont au même prix, vous en recevrez un gratuitement. S’il s’agit d’un prix différent, vous recevrez gratuitement le moins cher. L’offre n’est valable que jusqu’à 23h59 le 4 janvier 2022, jusqu’à épuisement des stocks.