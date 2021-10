des collaborations d’utilisateurs à la collecte de fonds

Nouvelles connexes

Instagram est plongé dans un processus de changement constant en Espagne. Nous l’avons vu avec l’inclusion de plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de télécharger du contenu depuis Instagram pour le bureau. Désormais, le réseau social annonce de nouvelles fonctionnalités qui atteindront à la fois le contenu des principaux flux et aux bobines Instagram.

Bien sûr, l’un de ceux qui deviennent officiels est de pouvoir télécharger du contenu depuis l’ordinateur. Une nouveauté qui aidera grandement les créateurs de contenu qui travaillent à partir d’une suite bureautique, puisqu’ils pourront publier à la fois des photos et des vidéos, dans ce dernier cas, en moins d’une minute.

Mais en plus, il y a des améliorations telles que des suggestions pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif et les collaborations o Les collaborations, qui permettent à plus d’un auteur d’être mis en avant dans une publication pour des flux ou pour des Reels qui ont plusieurs membres dans leur préparation.

Collaborations et collecte

Collaborations. Instagram Omicrono

Il est assez fréquent que lors de la publication de contenu dans des Reels ou des publications standard, les utilisateurs qui ont participé à la création dudit contenu être tagué à côté de l’utilisateur qui le télécharge sur son compte. Désormais, les collaborations permettront de créer du contenu avec paternité partagée.

Lorsque nous taguons nos amis, nous pouvons taguer d’autres utilisateurs et marquer leurs comptes en tant que collaborateurs. Dans ce cas, les deux comptes apparaîtront dans la section auteur du contenu et seront partagés pour les listes des abonnés des deux utilisateurs. Les visites et les likes seront partagés et le fil de commentaires sera également partagé.

Moulinets Superbeat Instagram Omicrono

Les bobines s’améliorent également avec 3 nouveaux ajouts : Superbeat, Dynamic et paroles en 3D. Le premier est une fonction pour appliquer des effets au rythme des chansons et le second, avec le troisième, sont de nouveaux effets pour montrer les paroles de ces mêmes chansons à l’écran. L’idée est qu’ils servent à créer des montages musicaux beaucoup plus simples.

Concernant la collecte de fonds, Instagram ajoute de nouveaux moyens et suggestions pour l’encourager et faciliter sa procédure. Lorsque nous commençons une collection pour faire une collection, une option apparaîtra pour sélectionner des organisations à but non lucratif. À côté de cela, un bouton apparaîtra également pour ajouter ladite collection à une publication distincte. Maintenant, nous pouvons le faire directement depuis notre profil.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent