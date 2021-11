Des collations saines pendant le travail à domicile sont bénéfiques pour votre santé

Les collations saines ont également des valeurs nutritionnelles qui aident à réguler l’humeur et à stimuler l’intelligence.

Par Aashima Chhatwal,

Nous travaillons à domicile depuis que la pandémie nous a frappés. En ces temps difficiles, nous avons été confrontés à de nombreux défis uniques, tels que la séparation de notre travail et de notre vie personnelle, et des distractions au travail. L’entrave aux habitudes alimentaires est un autre aspect touché par ce changement de mode de vie, qui détériore davantage notre santé globale.

La nourriture peut devenir le plus grand facteur de stress pour un travailleur à distance. Pendant une pause, nous sommes dans la cuisine pour prendre une collation intempestive et malsaine ou parfois nous oublions de manger. La préparation des aliments et des repas peut devenir écrasante et difficile à gérer parallèlement au travail. Par conséquent, il est important d’avoir un plan de repas sain.

De bons repas copieux peuvent laisser une personne se sentir léthargique et paresseuse, il est donc essentiel de réduire un peu ces repas et de prendre de petites collations entre les deux pour nous garder énergique tout au long de la journée. Les collations saines sont particulièrement bénéfiques pour les personnes souffrant de problèmes de santé comme l’hypertension et le diabète. Les niveaux de sucre dans le sang peuvent augmenter et chuter après un gros repas ; les collations aident à équilibrer cet épuisement entre les repas et à maintenir cet équilibre. Étant donné que nous sommes tous assis à la maison et que nous travaillons sans aucune activité physique, de mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner une prise de poids et des problèmes de santé. Il faut s’en tenir au grignotage sain pour faire face à ce mode de vie sédentaire et rester en forme.

Certaines collations saines que l’on peut prendre entre les repas sont des fruits, des noix/graines et des fruits secs, du maïs soufflé, de l’avoine, du yaourt, du pain grillé au beurre de cacahuète, des œufs et du thé/café. Il est important de remplacer nos collations malsaines par des collations saines. Vous pouvez remplacer vos chips par des makhanas à grignoter tout en travaillant, vous pouvez également essayer de remplacer vos boissons sucrées par du thé vert pour les rendre plus saines. Ces petits pas rendent le style de vie plus épanouissant et durable.

Les collations saines ont également des valeurs nutritionnelles qui aident à réguler l’humeur et à stimuler l’intelligence. Les oméga 3 présents dans les fruits secs, les noix et les graines aident à améliorer la santé du cerveau, à équilibrer les hormones et à réguler l’humeur. Ils aident également à améliorer la concentration et l’attention pendant le travail. Sauter des repas ou prendre de longs intervalles entre les repas cause plus de mal au corps que n’importe quel bien. Cela peut entraîner des problèmes ou des troubles de la santé intestinale; il peut également provoquer des perturbations dans le cycle du sommeil.

Notre santé intestinale et physique est également liée à notre santé mentale et émotionnelle. En période de stress, nous nous retrouvons stressés à manger et à nous gaver de déchets. Il est préférable de grignoter des collations saines, car elles réduisent le stress et aident à améliorer l’humeur. Pour avoir un bien-être holistique complet, nous devons être conscients des aliments que nous consommons et de la manière dont nous les consommons. Les collations nous offrent souvent une valeur nutritionnelle qui pourrait faire défaut dans nos repas normaux, votre santé doit donc les inclure dans votre régime alimentaire.

(L’auteur est psychologue conseil à Kaleidoscope – une unité de soins de santé du Dr Bakshi. L’article est à titre informatif seulement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

