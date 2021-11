Des collections saines, l’accent mis sur la réduction des flux d’actifs stressés contribueront à la qualité des actifs au S2FY22 : Carol Furtado, COO, Ujjivan Small Finance Bank

Aussi, la classe moyenne en herbe [is] un domaine sur lequel nous allons nous concentrer, et nous avons divers segments comme les personnes âgées, les petits commerçants et les fabricants, nous allons donc introduire des produits à valeur ajoutée pour ces segments.

Par Piyush Shukla

Ujjivan Small Finance Bank devrait assister à une amélioration de la qualité des actifs au cours de la seconde moitié de l’exercice en cours grâce à des collections globalement saines et à une concentration accrue sur la réduction des flux de prêts stressés vers la catégorie NPA, Carol Furtado, directrice de l’exploitation, Ujjivan Small Finance Bank, raconte Piyush Shukla. Extraits :

Vos décaissements en juillet-septembre ont fortement augmenté, mais les avances brutes globales ont augmenté de 5% pour atteindre 14 514 crores de roupies. Quelles sont vos perspectives de croissance du crédit ?

L’économie s’est ouverte et tous nos secteurs d’activité se portent bien. Nous avions donné une prévision de croissance de 15 à 20 % environ au cours du mois d’août ; nous nous y tenons. Depuis l’ouverture de l’économie, nous visons une bonne contribution de tous nos métiers et septembre et octobre ont été de bons mois pour nous. Nous espérons voir même doubler la croissance en novembre. [We are doing quite well in our] Plan de 100 jours, où la reconstruction de notre dynamique commerciale était l’un de nos principaux domaines d’intervention… et les décaissements au deuxième trimestre (T2FY22) se sont améliorés pour atteindre plus de 3 000 roupies, ce qui représente une croissance d’environ 114% sur un an et d’environ 138 % trimestre sur trimestre. L’amélioration se fait donc dans tous les secteurs d’activité.

Y a-t-il de nouveaux produits de prêt dans le pipeline ?

Oui, cette année… nous lancerons également des produits comme le ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), le CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises), le segment MSE (micro et petites entreprises) et le fonds de roulement basé sur la TPS la finance et certains produits du segment de la santé. Du côté des prêts personnels, nous l’étendrons au transfert de solde, aux prêts pré-approuvés et aux produits numériques pré-approuvés. Ce seront donc le genre de nouveaux produits que nous lancerons. Mais nous nous concentrons sur le cœur, et certains des autres produits que nous incubons continueront de le faire et peut-être que nous les examinerons au cours du prochain exercice.

Vos dépôts de détail représentent 52% de l’ensemble du livre. Où pensez-vous que sa part sera à la fin de l’exercice en cours ?

Nous allons affiner notre stratégie de passif de détail et cela devrait servir à deux fins : la rigidité et le faible coût. Nous nous concentrons davantage sur la création de valeur pour les clients sous la forme d’un service client et de produits dont chaque segment aura besoin, et nous souhaitons fidéliser la clientèle de ce segment, c’est donc là que nous nous concentrons. Aussi, la classe moyenne en herbe [is] un domaine sur lequel nous allons nous concentrer, et nous avons divers segments comme les personnes âgées, les petits commerçants et les fabricants, nous allons donc introduire des produits à valeur ajoutée pour ces segments.

Alors que vous vous dirigez progressivement vers des prêts non microfinanciers, jusqu’à quand serez-vous en mesure de maintenir une marge nette d’intérêt (NIM) à 8,1 % ?

Les NIM sont actuellement modérés car les GNPA sont élevés. Les rendements réels des entreprises sont intacts. Au cours des prochaines années, avec le changement dans le mix d’activités, il y aura une certaine réduction du rendement global. Cependant, les NIM actuels ne sont pas comparables en raison de la décomptabilisation des revenus d’intérêts sur le pool GNPA de 11,8 %.

Vous avez parlé de créances douteuses plus élevées. Pensez-vous que les GNPA ont culminé à 11,8% et que pensez-vous de la qualité des actifs au cours de l’EX22 ?

Les collections ont bien repris. Nous nous concentrons sur la réduction du flux PAR (portefeuille à risque) vers des compartiments plus élevés, des collectes des pools restructurés et NPA, augmentant encore les collectes globales. Dans ce contexte, nous pensons que les choses au S2 (octobre-mars) seraient meilleures sur le front de la qualité du crédit.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.