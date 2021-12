Des combats passionnants ont été vécus à San Juan de los Lagos

MEXIQUE – Une nuit avec beaucoup d’émotions et où les combats se sont accomplis, c’est ce qui a été vécu vendredi soir dans le Diamante Premier Hall, à San Juan de los Lagos, et où la capitale Roberto Zariñana a remporté le titre vacant Fedelatin de la WBA de poids super léger et l’ancien olympien argentin Mirco Cuello a fait de même pour obtenir la ceinture mondiale junior WBA des super poids plume, qui était désormais sans propriétaire.

Zariñana de la capitale n’est pas sorti pour spéculer et est monté avec détermination sur le ring pour remporter son premier championnat de boxe payante. Il a démontré sa puissance de frappe puisqu’à 59 au deuxième tour, il a éliminé Fernando Oliva.

Che, Mirco Cuello a joué un rôle important et avec une boxe rapide, une précision des coups, en plus d’une contre-attaque très efficace, il a vaincu par une large décision unanime en dix chapitres (les trois juges ont voté 98-92) pour battre Sergio Villalobos du Capitale. C’est au dixième tour que l’Argentin a donné le sentiment de pouvoir mettre KO le Mexicain en le faisant vaciller à plusieurs reprises.

Dans une autre bagarre entre le Mexique et l’Argentine, Fabián Maidana et le Mexicain Francisco Javier Mercado se sont bien battus et ont égalé six rounds au poids welter. A la fin du combat, les juges ont donné des voix de 55-55, 56-54 et 54-56, afin de décréter l’égalité entre les deux combattants.

Dans d’autres confrontations présentées par le promoteur Versus, Mario Magallanes a battu Ricardo Rosas, par décision unanime en six rounds au poids plume ; et Amed Ali a éliminé Fernando Curiel, au poids plume, dans le premier épisode.

L’ancien champion du monde Alfonso Zamora, place la ceinture de champion sur Roberto Zariñana.

Zariñana a célébré son triomphe avec son équipe de travail à San Juan de los Lagos, Jalisco.

L’Argentin Mirco Cuello a montré sa bonne boxe des jambes et a ainsi remporté le titre mondial des jeunes WBA.

Le boxeur argentin a également fait preuve de précision avec ses poings.

À la fin du combat, Cuello a été félicité par son entraîneur dans le coin.

La capitale Roberto Zariñana a fait beaucoup de pièce et a gagné au premier tour.