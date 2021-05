Des combats sauvages éclatent dans les stands à l’UFC 261 ⋆ .

Eh bien, si vous n’avez pas été diverti par les combats à l’intérieur de l’octogone à l’UFC 261, alors peut-être que ces combats de fans vous permettront de continuer! Il n’y a rien de tel que d’être frappé et fauché au visage tout en étant mis dans votre chaise. Les flics ont même dû s’impliquer dans l’altercation.

# UFC262 COMBAT DE LA NUIT 🤑 @ufc pic.twitter.com/Gky77RSZ8w – Drew Meyer (@whoisdrewmeyer) 16 mai 2021

L’UFC 261 était de retour à peu près à pleine capacité samedi soir et le Texas l’a fait grand… dans les tribunes. Je me souviens être allé à un combat du Bellator il y a longtemps quand il a eu lieu à Windsor, Ontario, Canada il y a de nombreuses années, et de nombreux combats ont éclaté. Dallas n’était pas différent.

C’est bien de voir les fans revenir dans les gradins lors des événements de l’UFC, mais il y avait quelque chose de bien à pouvoir entendre les coins hurler des commandes et le bruit sourd des coups de poing. Il n’y a rien de tel que l’atmosphère d’un stade bondé dans un UFC Pay-Per-View.

