Des combattants talibans rejoignent l’État islamique | Monde | Nouvelles

Les membres des talibans blâmant l’actuel vice-Premier ministre, le mollah Abdul Ghani Baradar, pour les réformes radicales, notamment en permettant aux filles d’aller à l’école et aux femmes d’occuper un emploi, sont furieux. Beaucoup ont échangé leur allégeance au groupe terroriste Takfiri quelques semaines seulement après l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan après une interruption de 20 ans.

Cela survient alors que des combats internes ont déjà été signalés à des niveaux supérieurs au sein du groupe.

“Certains affrontements au sein de la haute direction poussent des membres à rejoindre l’IS-K”, a déclaré Mme Kelemen.

Parlant de la composition du gouvernement taliban, l’analyste du renseignement a déclaré : « les personnes récemment nommées étaient contre l’accord américain, et des factions plus radicales sont apparues, l’IS-K étant perçu comme étant capable de mieux atteindre les objectifs initiaux des talibans et valeurs.”

S’adressant exclusivement à Express.co.uk, Barbara Kelemen a déclaré qu’elle n’était pas surprise de la vitesse à laquelle les membres des talibans sont devenus désillusionnés.

“La vitesse et le timing du mouvement ont créé une atmosphère d’élan, comme en témoignent les récentes attaques terroristes à Kaboul et Jalalabad par l’IS-K.”

Mme Kelemen a ensuite expliqué plus en détail le raisonnement derrière certains des mouvements.

« IS-K a déjà réussi à recruter des membres mécontents des talibans et ceux qui perçoivent les talibans comme trop modérés. »

Elle a poursuivi en disant : « L’IS-K va désormais capitaliser sur sa position de principal groupe de rejet en Afghanistan pour recruter davantage d’anciens partisans des talibans et lancer des attaques contre les talibans.

Interrogé sur le lien potentiel entre la sécurité et le terrorisme à l’échelle régionale, l’expert a déclaré : « En signe de ses aspirations régionales, l’État islamique a également une unité basée en Afghanistan appelée bureau d’Al-Sadiq qui se concentre sur l’augmentation de la coopération entre l’EI unis à travers Asie du sud.”

L’idéologie constituant une menace en Asie de l’Ouest et en Asie du Sud-Est, la confiance croissante dans la résurgence de l’Etat islamique pourrait constituer une menace majeure pour la sécurité de la région.

Alors que les talibans tentent de légitimer leur position en tant que gouvernement mondialement accepté, la reconnaissance internationale est difficile à obtenir.

Mme Telemen a déclaré : « Il est peu probable que les talibans puissent prendre la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies cette année.

« Le gouvernement intérimaire se compose de plusieurs membres qui figurent sur la liste de surveillance du terrorisme de l’ONU, et la communauté internationale évitera probablement de renforcer la légitimité du groupe.

Malgré les tentatives d’introduire une certaine notion de réforme en Afghanistan, les preuves ont montré très peu de changements, l’approche du groupe vis-à-vis des femmes et des groupes minoritaires étant des facteurs clés.

Avec la montée en puissance de l’IS-K, le risque pour la sécurité internationale au sens large est également élevé.

Mme Telemen a déclaré: “Le principal risque pour les États-Unis et l’Europe occidentale réside désormais dans l’inspiration des terroristes” locaux “, qui, à long terme, constitueront une menace importante pour la sécurité.”

Les attaques les plus récentes revendiquées et inspirées par l’EI en Europe continentale sont venues d’individus manifestant une sympathie alarmante pour des groupes terroristes tels que l’EI, mais n’ont jamais été officiellement membres d’acteurs non étatiques violents.

Les agences de renseignement gouvernementales renforceront leurs protocoles de lutte contre le terrorisme à la suite des événements.

Le niveau de menace actuel au Royaume-Uni est substantiel, ce qui signifie qu’une attaque est probable.