Des comédies d’horreur folles mais impressionnantes qui ont volé sous le radar ! 10z viral

De merveilleuses vidéos avec une sélection de comédies d’horreur sous-estimées…

Les comédies d’horreur sont le genre hybride le plus étrange à émerger dans le cinéma contemporain, mais leur existence et leur succès continu prouvent qu’elles ont quelque chose d’intrinsèquement attrayant pour le grand public. L’idée que vous pouvez avoir peur et vous amuser est liée aux pièces shakespeariennes, qui sautaient souvent de genres pour garder le public intéressé.

Eh bien, comme pour toute catégorie populaire, il y a eu tellement de sorties que beaucoup de films vraiment géniaux sont passés sous le radar. Grâce à Marvelous Videos, nous avons dix films de comédie d’horreur pour vous ici…

VOIR AUSSI: 10 comédies d’horreur hilarantes

VOIR AUSSI: Regardez plus de vidéos merveilleuses ici et assurez-vous de abonnez-vous sur YouTube

Avez-vous des recommandations de comédie d’horreur sous le radar? Assurez-vous de nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

Stewart rouge

Lien source