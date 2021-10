Des commandes d’une valeur de Rs 65 000 crore transférées vers de nouvelles DPSU qui seront lancées vendredi

Les nouvelles sociétés produiront des véhicules, des armes et des équipements, des munitions et des explosifs, des parachutes et des produits auxiliaires, des articles de confort pour les troupes et des équipements optoélectroniques.

Le jour propice de Vijayadashmi (15 octobre 2021), le Premier ministre Narendra Modi lancera officiellement sept nouvelles sociétés qui ont été créées à la suite de la dissolution de l’Ordnance Factory Board (OFB).

Quelles sont les sept entreprises créées ?

Sept sociétés créées seront détenues à 100 % par l’État. Ceux-ci incluent : Advanced Weapons and Equipment India Limited, Gliders India Limited, Munition India Limited, Yantra India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited, India Optel Limited et Troop Comforts Limited.

Pourquoi ces sociétés ont-elles été créées ?

Le Cabinet de l’Union a approuvé la transformation en société d’OFB, dans un souci de compétitivité et d’amélioration de l’efficacité. Par notification gouvernementale le 1er octobre 2021, l’OFB a été dissous.

Que deviennent les contrats en cours avec l’OFB ?

Avant le lancement officiel des sept sociétés plus tard cette semaine, le ministère de la Défense a décidé de convertir toutes les commandes de contrats qui avaient été données aux 41 usines totalisant environ Rs 65 000 crore le seront désormais avec les sept sociétés qui ont été créées.

Selon un haut responsable, «environ 66 contrats qui avaient été passés à l’OFB par les trois services, différentes polices d’État et forces de police armées centrales (CAPF) ont une valeur cumulée d’environ Rs 65 000 crore. Et après plusieurs séries de discussions et de négociations approfondies avec les parties prenantes, elles ont été transférées aux nouvelles entreprises de défense. »

Et, l’avance de mobilisation sera versée par les Services aux nouvelles DPSU. Le montant sera de 60 pour cent du prix annuel des tirets. Cela signifie que « les nouvelles DPSU ont déjà perçu l’avance de mobilisation par les indentateurs sur les objectifs de l’exercice 2021-22. Le montant payé est supérieur à 7 100 crores de roupies », a ajouté le responsable.

Les trois services arrêtés à l’OFB pour les achats de magasins et de biens d’équipement sous forme d’abattants. Les autorisations sous forme de dotations aux CAPF sont délivrées par le ministère de l’Intérieur (MHA). Ceux-ci sont destinés à se procurer des articles auprès de l’OFB. Avant que la décision de dissoudre l’OFB ne soit prise, comme le 1er avril 2021, les commandes en attente dans le carnet de commandes de l’OFB de Services, le MHA et d’autres totalisaient plus de Rs 55 000 crore.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online plus tôt cette année, pour les problèmes liés aux retraits et aux commandes en attente avec l’OFB post corporatisation, le Département de la production de défense (DP) avait constitué un groupe d’officiers habilités (EgoO). Cet EgoO est présidé par le Secrétaire Supplémentaire DP et il y a des représentants des ministères concernés et des trois Services.

