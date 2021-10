Des commentaires qui donnent des cauchemars aux concepteurs

Toutes les critiques ne se valent pas. Vous avez vos commentaires constructifs, des suggestions qui mettent en évidence des moyens de faire passer votre travail au niveau supérieur. Vous avez vos commentaires négatifs, quand quelqu’un n’aime pas quelque chose pour une raison spécifique. Ensuite, vous avez votre retour de cauchemar – les changements de dernière minute, les coups de désapprobation infondés et les vagues conflits internes qui ne peuvent pas tout à fait être mis en mots.

Eh bien, voici quelque chose qui peut être mis en mots. En l’honneur de la saison effrayante, c’est une liste de retours qui donne des cauchemars aux graphistes.

« Je n’aime pas ça, mais je ne sais pas pourquoi. »

Les designers peuvent faire beaucoup de choses, mais malheureusement, nous ne pouvons pas lire dans les pensées. Il faut des commentaires constructifs pour affiner la vision personnelle du client. Bien que nous ayons tous donné des commentaires auparavant, la partie constructive peut être un défi pour certains, comme en témoigne le commentaire classique : « Je n’aime pas ça mais je ne sais pas pourquoi ». Ce genre de retour ambigu est avide d’âme, car il ne donne aucune direction pour se rapprocher de la vision du client.

Il n’y a rien de mal à ne pas aimer quelque chose, mais l’amélioration dépend de votre capacité à exprimer ces sentiments. Si vous avez du mal à le faire, prenez du recul et assimilez le projet avant de donner votre avis. Si l’incertitude provient de la prise de décision du concepteur, renseignez-vous sur son processus. Pourquoi ont-ils choisi cette police ? Pourquoi ont-ils choisi cette couleur ? Dans ce contexte, vous pourriez découvrir le design, ou au moins comprendre où les choses se sont éloignées de ce que vous recherchez. Plus vous serez précis dans vos commentaires, mieux votre concepteur pourra donner vie à votre vision.

« Pouvez-vous réduire la quantité d’espace blanc ? »

L’espace blanc est souvent confondu avec l’espace perdu. Mais c’est loin d’être vrai. L’espace blanc est tout aussi essentiel à la conception que les graphiques eux-mêmes. L’espace blanc crée un espace de respiration qui rend le design plus digeste. Il permet de diriger le regard et d’influencer le parcours de l’utilisateur. Vous n’avez pas toujours besoin de remplir l’espace lorsqu’il est vide. En fait, simplifier un design et réduire ses éléments peut réellement améliorer l’impact de votre message.

« Pouvez-vous le faire ressortir davantage ? »

La redoutable question « pop » est une réalité effrayante pour de nombreux designers. Souvent, suite aux commentaires précédents, c’est une tentative appréciée mais infructueuse d’être spécifique. Nous avons tous des idées différentes de la pop et nous avons toutes des échelles différentes pour la mesurer. C’est pourquoi c’est une bonne idée de considérer ce qui ne saute pas exactement et pourquoi. Est-ce un manque de contraste des couleurs ? Le message est trop long ? La communication est essentielle pour fournir des commentaires tangibles qui mettent votre concepteur en mesure de réussir.

« J’ai encore un changement rapide. »

Juste au moment où vous pensez qu’un projet est terminé, vous obtenez cette dernière demande. Ensuite, vous obtenez cette dernière demande finale, suivie de la demande I-promise-this-is-the-last-thing. Il n’est pas rare d’avoir quelques séries de révisions pour un projet. Un bon design nécessite une collaboration et un réglage fin. Cependant, l’anxiété de lancement est réelle et peut vous conduire à être obsédé par des détails insignifiants qui finissent par faire traîner les choses.

De plus, même si quelque chose peut sembler être un petit changement, cela pourrait avoir un effet d’entraînement qui crée plus de problèmes. Lorsque ce titre de dix mots est réduit à trois mots, la bannière semble soudainement vraiment vide. C’est peut-être trop gros ? Avons-nous encore besoin d’une bannière maintenant?

Tu vois ce que je veux dire?

Demandez-vous, ainsi qu’à votre équipe, ce qui est le plus important : effectuer la mise à jour ou respecter votre échéance. S’il s’agit de la mise à jour, prenez le temps d’examiner le reste du travail pour vous assurer qu’il n’y a rien d’autre à corriger. En regroupant vos commentaires, vous aiderez à limiter le nombre d’allers-retours et, par conséquent, à économiser du temps et de l’argent sur le projet.

« Pouvez-vous faire cela dès que possible ? »

Nous comprenons que tout le monde a des personnes à qui répondre et que tout le monde a des choses à faire, mais imaginez dire à un chef que vous voulez la paella au poulet, mais vous en avez besoin en cinq minutes. Bien sûr, ils pourraient s’en sortir, mais vous pourriez aussi avoir une intoxication alimentaire. Une bonne conception prend du temps, il est donc préférable de planifier autant que possible pour s’assurer que les délais peuvent être respectés sans sacrifier la qualité. Prenez en compte les révisions, les barrages routiers et toutes ces dernières demandes finales.

« Nous n’avons pas terminé le contenu, mais pouvez-vous commencer par un design ? »

Un grand défi auquel je suis souvent confronté est de travailler avec peu ou pas de contenu. Il peut sembler que vous gagnez du temps en commençant d’abord par la conception, mais cela peut souvent aller dans l’autre sens : passer du temps sur une conception qui finit par changer pour mieux prendre en charge le contenu. En effet, sans connaître le contenu, votre concepteur ne peut pas adapter correctement la mise en page et l’expérience globale pour l’adapter. Nous pouvons travailler avec des espaces réservés et du lorem ipsum, mais c’est comme acheter un costume sur mesure qui est deux tailles trop grand, puis essayer de l’adapter pour qu’il vous aille correctement au lieu de simplement fournir vos mesures pour commencer.