Des commissaires européens surpris en train de tricoter pendant le discours de VLD sur l’avenir de l’Union | Politique | Nouvelles

La vice-présidente de la Commission européenne et les commissaires aux affaires intérieures ont été surpris en train de tricoter joyeusement pendant que leur patronne Ursula von der Leyen lui prononçait le discours sur l’avenir de l’UE à Strasbourg. Les scènes ont provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, plusieurs experts européens commentant leur conduite via Twitter. La rédactrice vidéo de RTVE, Laura Romero Sánchez, a déclaré sur Twitter: “L’avenir de l’Europe se tisse aujourd’hui … et sinon, demandez aux commissaires Vestager et Johansson.”

Cristina Camino Ari a commenté : « Les poses. Je sais si l’avenir ou son règlement est tissé.

Le journaliste Christian Spillmann a commenté en plaisantant : Evidemment “les tricoteurs” de la Commission n’ont pas été très captivés par les envolées de @vonderleyen lors de son #soteu21.”

La journaliste juridique de Bloomberg, Aoife White, a noté que la commissaire Vestager est également connue pour sortir son kit de tricot lors d’interviews.

Mme White a déclaré: “Un journaliste a-t-il expérimenté le tricot @vestager dans une interview? Pas moi.

“Ceci de @FranklinFoer ‘Dans les interviews, elle tricote souvent tout en répondant aux questions avec un esprit ironique’.”

Un journaliste d’Euronews a plaisanté: “Vestager tricotant le ’tissu social’ pendant #SOTEU.”

Ursula von der Leyen a déclaré lors du discours : « Pour ces jeunes, nous voulons offrir un nouveau programme, ALMA.

« ALMA offrira aux jeunes la possibilité d’acquérir une expérience de travail temporaire dans un autre État membre.

Elle a poursuivi : « Parce qu’eux aussi ont le droit d’avoir une expérience comme Erasmus pour acquérir des compétences et de l’expérience pour créer des liens et forger une nouvelle identité européenne.

« Mais si nous voulons redessiner notre union à leur image, les jeunes doivent aussi pouvoir façonner l’avenir de l’Europe. « L’Europe doit avoir une âme et une vision qui parlent à ces jeunes. » Comment pouvons-nous construire l’Europe si les jeunes ne le voient pas comme un projet collectif, comme un projet qui reflète leur avenir ?

Elle a ajouté : « Et c’est pourquoi nous proposerons de faire de 2022 l’année du cours de design de la jeunesse européenne.

« Consacrons une année à mettre en lumière ces jeunes qui ont tant donné aux autres. »

Mme von der Leyen a également exhorté l’UE à “passer au niveau supérieur”.

L’UE “se tiendrait aux côtés du peuple afghan” et augmenterait l’aide humanitaire à l’Afghanistan de 100 millions d’euros