Des compagnies aériennes comme Lufthansa devront affréter 18 000 vols à vide pour atteindre leur quota, un gâchis économique et environnemental | Industrie

L’Union européenne prétend être une référence en matière de lois environnementales et de politiques écologiques, mais elle oblige en revanche des dizaines de milliers d’avions à voler sans passagers.

La pandémie en général, et la variante Omicron en particulier, affecte notre société de différentes manières, au-delà du drame de la santé.

Ses effets produisent un non-sens difficile à comprendre, d’un point de vue économique et environnemental.

Le plus absurde est l’obligation d’affréter des dizaines de milliers de vols vides pour que les compagnies aériennes gardent leurs sièges dans les aéroports.

La Union européenne est un pionnier dans d’innombrables lois environnementales. Vise à réduire les émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cependant, il maintient aujourd’hui une réglementation aérienne qui oblige les compagnies aériennes à affréter des dizaines de milliers de vols complètement vides, avec les dépenses environnementales que cela entraîne.

La raison en est que les compagnies aériennes ont assigné un quota de décollages et d’atterrissages dans les aéroports, et doit satisfaire au moins 80% de ce quota, si vous ne voulez pas perdre vos droits.

En raison de la pandémie, actuellement le quota est fixé à 50%. Mais à cause de la variante Omicron, des dizaines de milliers de vols ont été annulés cet hiver.

Tel que rapporté par notre collègue Andrea Núñez-Torrón dans Business Insider, la compagnie Lufthansa devra affréter 18 000 vols à vide cette campagne d’hiver, pour atteindre son quota.

Et ce n’est qu’une compagnie aérienne, beaucoup d’autres devront faire de même.

Un avion émet entre 900 et 1 350 tonnes de CO2 lors d’un voyage de New York à Madrid. A titre de comparaison, une personne pollue environ 8 tonnes de CO2 par an.

Alors chaque vol équivaut à la pollution de jusqu’à 169 personnes pendant une année entière. Si on multiplie cela par les dizaines de milliers de vols à vide à affréter cet hiver, le nombre est écrasant.

Évidemment, ces vols à vide ne font pas de longs trajets, mais nous parlons quand même de Des centaines de milliers de tonnes de CO2 émises sans utilité pratique.

Ce règlement a longtemps été critiqué par les écologistes, mais selon Business Insider, même les ministres de l’UE, tels que le Ministre belge de la Mobilité, Georges Gilkinet, ils demandent que cette loi est modifiée car « c’est un non-sens environnemental, économique et social ».

D’un point de vue de bon sens, il semble logique de rechercher des alternatives à ces vols à vide. Des sanctions économiques à la perte d’une partie du quota. Ou encore des vols gratuits ou low-cost.

Tout semble mieux que d’affréter des vols à vide, générant des dépenses et polluant inutilement, pour respecter un quota.