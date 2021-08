Des compétences pour travailler dans le monde des crypto-monnaies ?

À mesure que la demande de crypto-monnaies augmente, les emplois sur le marché des crypto-monnaies augmentent également. Il existe des milliers de postes ouverts mentionnant « Bitcoin », « crypto-monnaie » et « blockchain » sur les plateformes de recherche d’emploi LinkedIn, Indeed et Monster. Des entreprises du Fortune 500 comme JPMorgan Chase, Amazon, Apple et PayPal embauchent pour des postes de crypto-monnaie. À cet égard, Jonathan Tamblyn scanne pour pourvoir des postes chez Gemini et a mis en évidence certaines compétences pour travailler dans ce monde.

Dans ce contexte, il a déclaré à CNBC Make It dans une interview qu’il existe un marché naissant et passionnant qui se développe rapidement dans de nombreuses dimensions différentes simultanément. Et, c’est celui des crypto-monnaies.

Dans cet esprit, Tamblyn recommande des candidats pour des rôles techniques et non techniques dans des sociétés de crypto-monnaie. Qu’ils mettent l’accent sur sa capacité à construire des solutions grâce à une méthode qu’il appelle “design thinking”. Qui consiste à “identifier un problème, le comprendre, proposer une solution, puis enfin résoudre le problème”, a-t-il expliqué. “Ce qui résonne le plus, c’est le processus de construction de la solution, plutôt que le produit final.”

Les futurs ingénieurs et chefs de produits, par exemple, pourraient le décrire sur votre CV. Ou lors d’un entretien, comment ils ont construit une interface utilisateur de vente au détail dans leur emploi précédent. Alors que les candidats à des postes de marketing ou de communication pourraient mettre en évidence la façon dont ils ont lancé une marque à travers des campagnes créatives, explique Tamblyn.

Les crypto-monnaies comme cheminement de carrière viable

Les récentes tendances d’embauche parmi les entreprises Fortune 500 à la recherche d’experts en crypto-monnaie ont encouragé davantage de demandeurs d’emploi à reconnaître les crypto-monnaies comme un cheminement de carrière viable. fait remarquer Tamblyn.

Et c’est que, dans un rapport annuel, LinkedIn, “The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020”, le réseau social orienté vers l’usage des entreprises, considérait que la blockchain était l’une des compétences qui auraient la plus grande demande dans le marché du travail en 2020. Bien que la crise pandémique ait modifié tous les scénarios évoqués, connaître la blockchain, son fonctionnement et ses avantages, est un plus.

En ce sens, le rapport du réseau LinkedIn a montré que la blockchain et les crypto-monnaies sont devenues une solution commerciale dans différentes branches. Pas seulement financier, les candidats peuvent donc aspirer à différents postes qui ne doivent pas nécessairement être liés à des obligations.

La croissance de l’utilisation de la technologie blockchain est maintenant utilisée dans des secteurs allant de l’expédition aux soins de santé. De l’agriculture et de la sécurité alimentaire aux divertissements et aux jeux.

Cela signifie également que « les recruteurs doivent commencer à se familiariser avec le fonctionnement de la blockchain. Quels sont ses avantages perçus et qui sont les meilleures personnes pour aider votre entreprise à explorer où cette technologie naissante pourrait jouer un rôle. Pointez sur le rapport.

Quelles exigences les employeurs recherchent-ils?

Maintenant, quelles exigences les employeurs recherchent-ils ? Malgré ce que l’on pourrait penser, il n’est pas nécessaire d’être ingénieur et d’avoir des connaissances universitaires avancées pour trouver un poste. C’est ce qu’expliquent professeurs, étudiants, recruteurs et fondateurs de startups. Ceux qui ne se concentrent pas sur l’éducation formelle, mais recherchent plutôt des expériences. Les personnes qui ont interagi avec la blockchain, connaissent le réseau Ethereum ou investissent plusieurs fois dans Bitcoin suffisent.

Plus de compétences qu’un candidat doit avoir est de parler le langage crypto, d’être naturalisé avec afin de ne pas se perdre dans les conversations. Chase Chapman, qui était un ancien membre du marketing de Latcha + Associates et fondateur de la startup, Decentology, une entreprise qui contribue à rendre la construction de la blockchain plus accessible aux utilisateurs et développeurs grand public. C’est elle qui donne certains conseils.

Relations sociales

Une étape importante, comme dans n’importe quel domaine, sont les liens dits « sociaux ». Les relations personnelles / professionnelles sont très importantes. Lorsqu’il s’agit de développer une personnalité compatible avec un environnement de travail dans lequel vous travaillerez en groupe.

La crypto-monnaie n’est pas non plus limitée aux candidats ayant une formation en ingénierie ou une connaissance approfondie de Bitcoin. L’une des plus grandes forces de l’industrie, ajoute Tamblyn, est son accessibilité.

“Je suis recruteur depuis environ 15 ans, dans un certain nombre de secteurs différents, et je n’ai jamais travaillé dans un secteur qui offre autant d’opportunités d’apprentissage gratuites et de moyens de participer à des conversations que la crypto”, a-t-il déclaré. “De nombreux leaders de la cryptographie sont sur Twitter, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux pour partager leurs connaissances, et il existe de nombreuses communautés en ligne.”

Vous n’avez pas besoin d’avoir des diplômes sur papier ou des maîtrises des meilleures universités. Avoir les compétences nécessaires vous ouvrira de nombreuses portes au sein de la communauté crypto. Il est temps de commencer à remonter le moral.

