Des complots de Kim Jong-un éclatent alors que le leader nord-coréen présente un nouveau look | Monde | Des nouvelles

Le leader nord-coréen pesait 140 kg en 2019 – mais est tombé à environ 120 kg, a déclaré jeudi aux législateurs le National Intelligence Service (NIS). Maintenant, des théories ont de nouveau éclaté avec des gens affirmant qu’il n’était pas la même personne.

Une personne, The Cult of Johnson, a tweeté: « Apparemment, le grand Kim a été laissé dans un état végétatif après un travail cardiaque bâclé il y a un an et son équipe était pétrifiée que sa sœur prendrait le relais, est-ce donc ce nouveau Kim? »

Richard Gugas a ajouté : « Ce n’est pas la même personne.

« Les lobes d’oreilles sont différents. »

Blake a ajouté : « Pas une chance.

« Ce n’est pas lui.

« C’est comme repérer la différence ! »

L’utilisateur de Twitter, KG, a commenté : « Les gens pensaient qu’il était mort alors qu’il était en train d’aller au gymnase. »

Cependant, toute suggestion que Kim, 37 ans, utilise un double du corps a été rejetée par l’agence, selon Bloomberg.

Ce n’est pas la première fois que les gens prétendent que le chef suprême nord-coréen a été remplacé par un sosie.

En février de l’année dernière, le chef suprême a disparu pendant près de trois semaines.

Quelques mois plus tard, il a disparu pendant 12 jours et des rumeurs selon lesquelles il était mort ou gravement malade à la suite d’une opération cardiaque bâclée ont commencé à faire surface.

Cependant, un mois plus tard, en mai, l’État secret a publié des images montrant Kim visitant une usine d’engrais récemment ouverte, ce qui semblait réfuter les rumeurs sur la santé.

Mais la vidéo n’a pas apaisé tous les critiques, les gens spéculant sur l’utilisation d’un « double du corps » du chef suprême.

Des rumeurs étranges ont commencé à émerger selon lesquelles le chef suprême aurait utilisé un « double du corps » à la suite de spéculations sur sa mort.

Certaines personnes ont affirmé que ce n’était pas Kim après que des images soient apparues trois semaines après sa disparition et qu’il utilisait un double corporel.

Ils ont insisté sur le fait que les traits du leader nord-coréen, notamment son nez, ses oreilles et ses cheveux, n’étaient pas les mêmes.

La militante des droits humains Jennifer Zeng a d’abord souligné les différences et a tweeté à l’époque: « Le Kim Jong-un apparaissant le 1er mai est-il le vrai? »