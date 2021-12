Des conservateurs de premier plan font pression sur McCarthy pour retirer Cheney et Kinzinger de House GOP

Un groupe de conservateurs de premier plan a exhorté le chef de la minorité Kevin McCarthy à agir pour retirer les représentants républicains Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois de la conférence House GOP dans une lettre mercredi.

Les signataires, parmi lesquels le président de l’Union conservatrice américaine Matt Schlapp, le président du Club for Growth David McIntosh et l’ancien sénateur Jim DeMint, ont déclaré que le duo devrait être supprimé en raison de leur participation « flagrante » au comité restreint du 6 janvier. La lettre a été émise par le projet d’action conservateur.

« Dans le cadre de [House Speaker Nancy] L’équipe de Pelosi, les représentants Cheney et Kinzinger ont délibérément cherché à porter atteinte à la vie privée et à la procédure régulière de leurs confrères républicains et de ceux des citoyens privés, avec des citations à comparaître mal émises et d’autres tactiques d’enquête conçues pour ne pas poursuivre un objectif législatif valide, mais simplement pour exploiter au nom du harcèlement politique et de la démagogie », ont-ils écrit.

La lettre a ensuite qualifié le comité restreint de « persécution politique ouvertement partisane », alléguant qu’il « rabaisse la position de la Chambre ».

Le comité restreint a été formé après que les républicains du Sénat ont tué un projet de loi qui aurait établi une commission bipartite pour enquêter sur l’émeute du Capitole, lorsque des partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment dans le but d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden.

Kinzinger et Cheney ont critiqué à plusieurs reprises l’ancien président Donald Trump pour ses affirmations répétées et sans fondement selon lesquelles les élections de 2020 ont été truquées, une position qui les a rendus tous les deux parias au sein de leur caucus et a coûté à Cheney sa place dans la direction républicaine.

McCarthy, qui est considéré comme l’orateur probable si les républicains regagnent la Chambre en 2022, n’a pas explicitement dit s’il prévoyait de tenir un vote à l’échelle du caucus sur le dépouillement de Kinzinger, qui prend sa retraite après ce mandat, et Cheney de leurs places dans le Conférence GOP. Un porte-parole de lui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]