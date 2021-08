Des contradictions à gogo en Afghanistan : les milices défuntes n’ont qu’un espoir

L’avancée rapide des talibans dans le nord et le nord-ouest de l’Afghanistan a fait frissonner le gouvernement afghan. (Source de la photo : .)

Par le major-général NK Bhatia,

La situation actuelle en Afghanistan aujourd’hui est tout sauf un « gâchis » perpétué par ceux qui avaient entrepris de redresser la situation.

L’accord américano-taliban signé à Doha le 29 février 2020 entre les États-Unis et l’émirat islamique d’Afghanistan en grande pompe est à l’origine des problèmes actuels qui assiègent l’Afghanistan. Le soi-disant « Accord de paix » n’a pas réussi à apporter un semblant de paix en Afghanistan. Au contraire, l’accord a encouragé les talibans à intensifier la violence, pleinement conscients que les forces afghanes après le retrait du soutien américain n’étaient que des « agneaux sacrificiels » attendant d’être abattus sans aucun soutien aérien. En conséquence, les troupes de l’armée nationale afghane ont jugé prudent d’abandonner leurs positions plutôt que de faire face à une mort certaine aux mains des talibans.

En conséquence, près des deux tiers de l’Afghanistan rural et trois grandes villes d’aujourd’hui contrôlent les talibans moins d’un mois après que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont retiré leur soutien aux forces gouvernementales afghanes.

Les talibans ont commencé à intensifier la violence à partir de mars 2020 après une victoire morale, ayant forcé les États-Unis à négocier avec eux et à laisser le gouvernement afghan sur la touche, montrant l’inutilité du président Ashraf Ghani et de l’ensemble de son gouvernement nouvellement élu.

Les talibans ont d’abord intensifié les attaques dans les grandes villes en attaquant les minorités à travers l’Afghanistan. Au début, les attaques ont été attribuées à la province de l’État islamique du Khorasan (ISKP). Il est resté silencieux sur son offensive de printemps annuelle qu’il a déclenchée chaque année pour montrer sa pertinence et défier l’autorité du gouvernement légitime. Ses attaques contre les forces gouvernementales se sont poursuivies à pleine intensité, laissant très peu de place à des négociations, sauf à des conditions acceptables pour les talibans.

Les États-Unis avaient été piégés dans un accord avec des talibans intransigeants et ils n’avaient plus aucun levier ni contrôle sur les actions des talibans. Les talibans, quant à eux, ont commencé à reprendre des forces. Il a été courtisé par tous les pays qui avaient été trop disposés à voir revenir les États-Unis en Afghanistan. En conséquence, au cours de la dernière année, les talibans ont acquis leur légitimité et ont figuré à la table haute des tables rondes organisées par la Russie, l’Iran et la Turquie. Cependant, le plus important, les négociations directes des talibans avec la Chine ont attiré une attention maximale, les talibans se montrant prêts à répondre aux préoccupations chinoises d’un soulèvement ouïgour en expansion.

Le Pakistan, comme d’habitude, continue de jouer son double jeu en se moquant de tout engagement à freiner les talibans ou d’aider à parvenir à un consensus pour la paix en Afghanistan. Au contraire, son Premier ministre a déclaré ouvertement que les talibans ne seraient pas disposés à se joindre à une paix tant que le président Ghani resterait au pouvoir, reconfirmant son encadrement continu des dirigeants talibans. Le Pakistan n’a jamais hésité à admettre les talibans comme ses protégés et à affirmer qu’il considère l’Afghanistan comme son arrière-cour. Il ne voit pas qu’une fois oints au pouvoir et libérés des entraves, les talibans seraient un allié difficile à satisfaire et à contrôler.

L’avancée rapide des talibans dans le nord et le nord-ouest de l’Afghanistan a fait frissonner le gouvernement afghan. C’est cette région qui s’était opposée aux talibans la dernière fois qu’ils avaient pris le contrôle de l’Afghanistan. Comme on le sait, les talibans tirent leur force de la région du sud de l’Afghanistan dominée par les Pashtounes voisine du Pakistan, d’où ils tirent leurs cadres, leurs armes et leurs orientations politiques.

La capture rapide du Nord et du Nord-Ouest semble donc être une stratégie talibane soigneusement conçue pour dominer et contrôler les régions non pashtounes dominées par les principales minorités ethniques d’Afghanistan, à savoir les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazara qui pourraient éventuellement constituer une menace pour la prise de contrôle par les talibans de tout le pays. en raison de leur alignement avec un certain nombre de centres de pouvoir parallèles contrôlés par des seigneurs de la guerre qui exerçaient autrefois une emprise totale sur la région et sont maintenant relativement faibles en raison de leur force diminuée au fil du temps.

Le président Ashraf Ghanis, qui a exprimé son opposition aux chefs de guerre afghans, semble avoir soudainement réalisé l’importance des chefs de guerre. Frappé contre la menace de faire avancer les talibans, il a ouvert des négociations avec Abdul Rashid Dostum à Kaboul, jusqu’à l’année dernière l’un de ses vice-présidents mais actuellement en disgrâce, puis s’est précipité à Mazar e Sharief le 11 août 2021 pour ouvrir des négociations avec une batterie d’autres chefs de guerre et de formuler une stratégie conjointe de lutte contre les talibans en collaboration avec les forces afghanes et de mettre en place un centre de commandement conjoint à Mazar-e-Sharif après avoir rencontré Atta Mohammad Noor et Dostum.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement afghan semble avoir des options très limitées, les troupes de l’armée nationale afghane abandonnant leurs positions en se rendant humblement aux talibans. Les nouvelles négociations avec les seigneurs de la guerre et une stratégie combinée avec les troupes gouvernementales afghanes seraient le seul moyen d’opposer une résistance. Cependant, la plupart des milices privées de la fin des années 90 ayant été désarmées et leurs dirigeants ayant fusionné avec la société afghane pour assumer différents rôles dans la société civile, leur renaissance sera probablement une tâche difficile.

Abdul Rashid Dostum, Atta Mohammad Noor, Ismael Khan et Bismillah Khan sont quelques anciens hommes forts régionaux remarquables qui continuent de commander la loyauté et le soutien armé. D’autres comme Abdullah Abdullah, Ahmed Zia Massoud (frère d’Ahmed Shah Massoud) et quelques commandants subalternes sont passés avec succès à des rôles politiques.

La relance des anciennes milices et la mise en place du commandement conjoint qui est envisagée est une tâche herculéenne nécessitant de trouver de nouvelles recrues et de les équiper. Le besoin d’argent pour l’équipement et la main-d’œuvre est donc immense. Les milices ont leur loyauté envers les chefs de guerre avec des rivalités intergroupes entre les cadres pour le contrôle du territoire et des zones d’influence. Et finalement, les seigneurs de la guerre ont vieilli au fil du temps sans aucun jeune leadership en vue. Tout cela constitue un formidable défi pour le régime actuel.

Le gouvernement afghan est confronté à des défis pour sa survie et la seule façon de s’attaquer aux talibans semble être la consolidation de forces capables de résister à l’assaut des talibans. Le rééquipement et le réarmement des anciennes milices et l’autonomisation des anciens seigneurs de la guerre sont une stratégie mais avec d’immenses défis et d’énormes incertitudes. Cependant, le fait que l’Afghanistan se dirige vers une guerre civile est certain.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

