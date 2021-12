Des contradictions, des alibis… et un crime

29/12/2021 à 08:39 CET

Elena Villanueva

Lorsqu’une version de ce qui s’est passé un jour est donnée dans une déclaration et qu’un autre témoin dit complètement le contraire, il est clair que l’un des deux ment. « Quiconque ment sciemment doit avoir une raison pour cela … & rdquor;. Ces propos ont été signés par les agents de la Police nationale en 2007 lors de l’enquête sur la mort de Déborah Fernández aux questions du magistrat, qui cherchait un motif pour l’interrogatoire de l’ex-petit ami de la jeune femme quatre ans après le crime.

Sa réponse révèle des réalités qu’il ne reconnaissait pas auparavant : que Déborah était sa « petite amie & rdquor;, que » il parlait pratiquement tous les jours avec sa famille & rdquor; et qu’« il est possible que lui et Déborah se soient rencontrés en chemin [el día de su desaparición] et discuter pendant au moins quelques minutes & rdquor ;.

Pour cette raison, le groupe Homicide a demandé, sans succès, la déposition en justice de la personne qui était son partenaire au moment du crime. Pas alors, pas maintenant. Les indications que le Tribunal d’Instruction 2 de Tui a insuffisantes pour le qualifier d’enquêteur ? Une trentaine de témoins ont traversé la salle, dont tous sauf trois correspondent à leur entourage proche. Tout le monde sauf lui. Dès lors, le parquet privé déroule dans un dernier rapport les versions proposées par les deux parties :

Antécédents

Cet homme et Déborah ont commencé une relation en 2000. Il se rend chez la jeune femme à Noël 2001, en février 2002, ils envoient des photographies intimes et juste une semaine avant la disparition, il appelle la sœur de la jeune femme pour s’enquérir d’elle. Sachant Déborah qu’il serait à Vigo, elle prend rendez-vous chez le coiffeur car, confie-t-elle à deux personnes, « son copain vient d’Argentine & rdquor ;. Par conséquent, malgré son refus, ils ont maintenu une relation.

30 avril 2002

A 14h16, cet homme appelle Déborah sur son portable et ils discutent pendant 30 secondes. La jeune femme informe alors son ami le plus proche qu’elle le rencontre plus tard. Elle rencontre son cousin lorsqu’elle se promène à Samil à 20h15. De son côté, le suspect raconte qu’après avoir mangé avec deux amis – les parents disent qu’il a mangé à la maison – ils se rendent dans une cyberboutique pour ensuite se rendre chez leurs parents à Canido, s’habiller et aller à la salle de sport de 7h30 à 8h30. pm. Il dit qu’il revient après avoir oublié la montre, ce qui le motiverait à être en retard pour le match qui aurait été joué au Country Club. Le responsable du gymnase nie. Le jeune homme affirme que, cette fois, ce n’était pas pour Beiramar, mais « d’en haut & rdquor; (Gran Vía et Castelao), il n’aurait donc pas rencontré Déborah. Après le match, il rentre chez lui à 22 heures. Il dit de parler à ses parents, de prendre une douche et de retourner au Club pour le dîner à 21h30. Les parents du jeune homme démentent cette rencontre, mais pas son arrivée à 1h00 du matin.

La partie de football

Ses amis conviennent qu’il arrive à 21h05 pour le match, qui a déjà commencé. Ils ne se souviennent pas alors contre qui ils jouaient, mais en 2021, ils l’ont fait. Un autre membre ne se souvient pas que quelqu’un était en retard, il prétend d’abord qu’il est rentré chez lui pour se doucher, puis qu’il l’a fait au Club et que sa femme est venue le chercher plus tard. On découvre que la femme n’a pas de licence. Les cinq amis les plus proches assurent que le jeune homme était là, sans se souvenir de rien d’autre des autres joueurs. L’un prétend que le suspect n’y a jamais pris de douche, contredisant les autres qui ont affirmé que c’était normal les autres jours.

Jours manquants

Lors de la disparition, le jeune homme se rend fréquemment chez Déborah, où il s’effondre devant ses parents, à genoux avec le cri de « Je l’aimais & rdquor ;. Il demande à rester pour y dormir, qu’avant le refus de ses parents, il se rende chez sa sœur. Avec ses parents soi-disant aux Canaries, l’homme assure qu’il passe le reste des nuits chez ses amis. Ils le nient tous. Après la découverte du corps, le père et le cousin de Déborah appellent l’ex-petit ami sur son téléphone portable pour poser des questions sur elle. Ses parents disent qu’ils appellent à la maison, fournissant un alibi pour son emplacement. Cet homme indique qu’il dit à son père de voir si Déborah est dans son appartement. Le père du jeune homme nie. Deux amis racontent que quelques heures plus tard, le suspect leur dit de se rendre à l’appartement pour chercher Déborah, mais qu’il était déjà entré tout seul. Dans sa déclaration à la police, le jeune homme le nie tandis que sa mère le réaffirme, précisant que « J’avais peur de rencontrer Déborah & rdquor;.

Apparence du corps

Après l’apparition du cadavre – bien qu’il se soit rendu à la morgue et aux funérailles – le jeune homme est retourné en Argentine, échouant finalement à se présenter à une convocation de la police pour l’affaire. Quelque temps plus tard, lors d’une rencontre avec Rosa, la mère de Déborah, cet homme lui raconte comment ils ont dû déshabiller sa fille. Interrogé sur Rosa, il affirme qu’un policier lui a dit, le même qui l’a jugé bon et n’a pas enquêté sur sa voiture après avoir perçu une odeur pourrie.

Conclusions de la police

Un inspecteur chargé de l’enquête a même déclaré qu’une tentative avait été faite pour trouver quelque chose qui éliminerait l’ex-petit ami, mais que « Aucun argument n’a été trouvé, aucune donnée qui réfuterait son éventuelle implication dans les faits & rdquor;. L’accusation privée va plus loin en indiquant qu’elle a eu l’aide d’une ou plusieurs personnes proposant également d’autres faux témoignages afin d’assurer la couverture.

Plus de 300 personnes réclament « Justice pour Déborah & rdquor;

Une ville renversée par la résolution d’un crime. C’est ainsi que Vigo s’est manifesté hier pour réclamer justice pour le crime de Déborah. Environ 300 personnes sont venues au Musée MARCO tard hier pour justifier la résolution d’un crime avec quatre mois restant pour sa prescription. Convoqués par le collectif Feminismo Unitario et soutenus par la famille de la jeune femme de Vigo, de nombreux participants ont qualifié le crime de la jeune femme de violence sexiste, car il s’agissait d’une affaire dans laquelle un ex-partenaire de la jeune femme était le principal suspect.

Sa sœur Rosa a rappelé les « irrégularités & rdquor; De l’enquête. « Tous les rapports vont dans le même sens ; nous devons continuer à nous battre pour que cette personne soit appelée à déclarer & rdquor;expliqua la sœur du défunt. A côté de cela, l’une des procédures qui reste à connaître est l’analyse de l’ADN retrouvé sous les ongles de la jeune femme, extrait après son exhumation des années après le crime.