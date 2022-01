Des contrôles lâches de la SBA facilitent la fraude massive Dans les prêts de secours COVID: rapport IG

Le Golden Horseshoe de cette semaine est décerné à la Small Business Administration pour avoir assoupli les contrôles internes, contribuant à une fraude massive dans le programme de protection des chèques de paie, sur lequel le ministère de la Justice continue d’enquêter.

La SBA a été chargée de superviser plusieurs programmes de secours COVID, dont le programme PPP, qui visait à aider les entreprises fermées pendant la pandémie à conserver leurs employés.

Le programme PPP a été la cible d’une fraude massive, et le bureau de l’inspecteur général de la SBA a continué de sonner l’alarme au sujet de l’agence coupant les coins ronds pour accélérer les prêts aux entreprises.

« Les efforts de la SBA pour accélérer les capitaux vers les entreprises se sont fait au détriment de contrôles qui auraient pu réduire la probabilité que des entreprises inéligibles ou frauduleuses obtiennent un prêt PPP », a rapporté le BIG plusieurs mois après le déploiement du PPP. « En conséquence, il y a une assurance limitée que les prêts sont allés uniquement à des bénéficiaires éligibles. »

Les cas de fraude PPP continuent d’augmenter, dont un dans lequel une femme géorgienne a été condamnée à 41 mois pour avoir manigancé l’obtention de près de 8 millions de dollars de prêts PPP, selon le DOJ.

Hunter VanPelt, alias Ellen Corkcrum, 49 ans, a plaidé coupable après avoir soumis six demandes de prêt PPP frauduleuses à quatre prêteurs différents au nom de six entreprises qu’elle possédait. Elle a cherché à obtenir 7,9 millions de dollars et a reçu 6 millions de dollars.

Des documents judiciaires montrent que VanPelt a menti au sujet des dépenses des employés et des salaires dans toutes les demandes de prêt et a soumis des dossiers fiscaux, des rapports de paie et des relevés bancaires falsifiés.

Un autre cas concernait deux hommes de Floride qui ont demandé 35 millions de dollars de prêts PPP.

Les deux hommes ont récemment plaidé coupables au stratagème de fraude COVID et attendent leur condamnation. James Stote et Phillip Augustin de Coral Springs ont soumis 79 demandes de prêt frauduleuses pour environ 35 millions de dollars pour une entreprise, Clare Vision Music Group LLC.

Les deux hommes prévoyaient de soumettre davantage de demandes de prêt en utilisant des documents falsifiés, ont montré des documents judiciaires.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que leurs « condamnations, et les nombreuses condamnations d’autres personnes impliquées dans ce vaste complot, démontrent que les gens seront tenus pour responsables d’avoir fraudé le programme PPP ».

« La fraude contre les programmes PPP nuit directement aux contribuables et sape la confiance du public dans le soutien essentiel du gouvernement pendant la pandémie », a déclaré Polite. « Nous continuerons de lutter contre la fraude et de veiller à ce que le soulagement de COVID-19 aille à ceux qui le méritent. »

Encore une autre affaire impliquait trois résidents du New Jersey qui ont été accusés d’avoir obtenu 2,1 millions de dollars de prêts PPP frauduleux et un prêt en cas de catastrophe économique I de la SBA. L’un des accusés a acheté un bien immobilier et un autre un SUV de luxe Lamborghini.

Un autre homme de Floride a également fait sa première comparution devant le tribunal avant la nouvelle année. Valesky Barosy a été accusé d’avoir obtenu frauduleusement 2,1 millions de dollars de prêts PPP au nom de lui-même et d’autres complices.

Barosy serait allé faire du shopping et aurait acheté une Lamborghini, une Rolex et d’autres vêtements haut de gamme.