Des contrôles techniques plus approfondis de la FIA non effectués par suspicion

Plus de détails sur les nouveaux contrôles après la course ont été révélés, la FIA déclarant que c’est une «bonne pratique» et qu’elle ne les fait pas par suspicion.

Les équipes ont été informées via une directive technique lors du Grand Prix de Bahreïn qu’après chaque course cette saison, les voitures seront sélectionnées au hasard et démontées dans le cadre d’un contrôle technique plus approfondi.

C’est la Mercedes de Valterri Bottas qui a reçu le premier de ces regards plus rapprochés, avec un accent particulier sur la suspension, et tous les composants se sont avérés conformes à la réglementation.

Le responsable technique des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a révélé pourquoi ils procédaient à ces contrôles supplémentaires.

« La raison de ce processus est qu’il est évident que les voitures sont devenues de plus en plus compliquées et très difficiles à démonter », a déclaré Tombazis, selon Autosport.

«Et aussi, lors d’un week-end de course, il y a très peu d’occasions, voire aucune opportunité, d’entrer suffisamment dans les détails.

«Toutes les équipes se méfient profondément de leurs concurrents, et elles pensent, eh bien, peut-être que l’équipe X ou Y fait quelque chose. Et je suis sûr que peut-être à l’occasion, certaines choses peuvent s’être passées sous notre radar.

«Nous n’avons aucun soupçon ou quoi que ce soit maintenant, mais nous avons pensé que c’était une bonne pratique de commencer à vérifier les voitures un peu plus en profondeur.»

Les équipes ont reçu un avertissement à l’avance sur la possibilité des vérifications afin de s’assurer qu’elles ont les bons ingénieurs en service qui peuvent expliquer tout soupçon.

« Dimanche après la course, ils doivent avoir le soutien nécessaire à la base si nécessaire », a ajouté Tombazis.

«Nous ne voulons pas qu’ils nous disent ‘John est en fait à un barbecue. Désolé, nous n’avons pas le gars. Nous voulons que ce type soit disponible.

«Il est clair que nous espérons ne jamais trouver quelque chose de mal, car nous ne voulons pas que les gens trichent bien sûr. Mais si quelqu’un a triché, nous aimerions que l’équipe au début du contrôle nous dise que l’autre voiture est la même, ou pas la même.

«Si nous avons des doutes sur une voiture, nous pouvons toujours sélectionner une autre voiture pour faire de même, cela ne change en rien notre fonctionnement normal. Mais être aléatoire, cela signifie qu’il peut théoriquement frapper chaque voiture à tout moment et donc si quelqu’un a quelque chose de douteux, il y réfléchira deux fois.

Ce seront les mécaniciens de l’équipe eux-mêmes qui feront le démontage en raison de leur «meilleure connaissance des voitures» et Tombazis a fourni plus de détails sur ce sur quoi ils enquêteront exactement.

Il a déclaré: «Nous allons diviser la voiture en environ 20 zones macro et nous allons en sélectionner deux ou trois à vérifier minutieusement à chaque fois. Au fur et à mesure que nous renforçons la confiance et que nous nous assurons que nous pouvons la gérer sur le plan logistique, nous pourrions l’augmenter, espérons-le.

