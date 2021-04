Des cordes 24×7 dans Ranveer Singh en tant qu’ambassadeur de la marque My11Circle

Ranveer Singh dévoilera la nouvelle campagne pour My11Circle le 6 avril 2021.

Avant la Premier League indienne (IPL) 2021, la société de jeux en ligne Games24x7 a intégré l’acteur bollywoodien Ranveer Singh en tant qu’ambassadeur de la marque pour sa plate-forme de sports fantastiques – My11Circle. L’acteur dévoilera la nouvelle campagne de My11Circle le 6 avril 2021. «Les films et le cricket sont deux des plus grandes passions de l’Inde. Avec le début de la saison T20, nous sommes extrêmement fiers d’avoir Ranveer Singh à bord. Son énergie, sa passion pour le cricket et son excellence dans son métier incarnent l’Inde jeune et ambitieuse. La nouvelle campagne menée par Ranveer Singh sera un hommage aux jeunes Indiens et à leur ardeur pour le jeu », a déclaré Bhavin Pandya, co-fondateur et PDG de Games24x7.

La nomination de Ranveer Singh se rapproche de My11Circle annonçant Ajinkya Rahane comme ambassadrice de la marque. L’acteur est le dernier membre du groupe des ambassadeurs de la marque My11Circle, qui comprend également l’ancien capitaine indien Sourav Ganguly, le vice-capitaine Indian Test Ajinkya Rahane, le batteur légendaire VVS Laxman et les allrounders, Shane Watson et Rashid Khan. «Former des équipes comprenant les meilleurs joueurs est l’une des activités les plus engageantes pour les fans de cricket comme moi. Il procure un immense frisson par procuration et incite à utiliser ses connaissances du sport dérivées d’une analyse habile des performances passées et des conditions de jeu. J’espère que cette campagne créative et énergique étendra les expériences de jeu sur My11Circle à plus de passionnés de sport », a déclaré Ranveer Singh.

Fondée par Bhavin Pandya et Trivikraman Thampy en 2006, Games24x7 est une société de jeux en ligne basée en Inde avec un portefeuille qui comprend des jeux d’adresse (RummyCircle et My11Circle) et des jeux occasionnels (Ultimate Games). Soutenue par des investisseurs comme Tiger Global et The Raine Group, la société se spécialise dans l’utilisation de la science du comportement, de la technologie et de l’intelligence artificielle pour offrir des expériences de jeu impressionnantes sur toutes ses plates-formes.

