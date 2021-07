Des cordes CIL chez Accenture pour numériser le processus minier

Alors que les 3 mines de SECL ont contribué environ 112 MT, les 4 autres mines de NCL ont contribué près de 76 MT au cours de l’exercice 21.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) a engagé Accenture Solutions en tant que consultant pour numériser le processus d’extraction dans sept mines à ciel ouvert.

La numérisation des processus des 7 mines identifiées, qui représentaient près de 32 % de la production de 596 millions de tonnes (MT) de CIL au cours de l’exercice 21, pourrait augmenter la production de 100 MT supplémentaires à un coût bien inférieur, comme l’a assuré Accenture.

Les frais de réussite d’Accenture ne seront payés qu’en cas d’atteinte de plus d’un seuil minimum de la quantité assurée. En franchissant le seuil, le consultant recevrait une somme convenue pour chaque tonne de charbon supplémentaire produite, a déclaré un cadre de CIL.

L’objectif est de combiner et d’utiliser les techniques d’analyse des données disponibles pour augmenter la productivité et l’efficacité de la mine, de la planification, la surveillance du projet et les opérations à l’expédition. Parmi de nombreuses mesures, les engins de terrassement lourds déployés seraient équipés de capteurs numériques pour surveiller l’efficacité de leurs performances à tous les niveaux. Cela entraînerait une gestion du système plus efficace et une surveillance dynamique.

La numérisation aura lieu dans les mines de Kusmunda, Gevra, Dipka of South Eastern Coalfields (SECL) et Nigahi, Jayant, Dudhichua, Khadia of Northern Coalfields (NCL).

Avec les honoraires liés à la performance, le consultant assure l’augmentation de la quantité d’ici la fin de FY23 sur la production combinée de 7 mines à la fermeture de FY22. La production combinée des sept mines identifiées au cours de l’exercice 22 sera prise comme chiffre de référence pour mesurer l’amélioration de la production.

Jusqu’en mars FY22, Accenture posera les bases de la numérisation dans ces mines.

Alors que les 3 mines de SECL ont contribué environ 112 MT, les 4 autres mines de NCL ont contribué près de 76 MT au cours de l’exercice 21.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.