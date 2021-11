Des cordes de cairn à Baker Hughes pour améliorer la récupération du champ pétrolifère de Bhagyam

. L’entreprise vise à doubler sa capacité et à contribuer à 50 % de la production nationale de brut du pays.

Un jour après avoir annoncé le partenariat avec l’entrepreneur mondial du secteur de l’énergie Halliburton Offshore Services pour augmenter la réserve d’hydrocarbures récupérable de ses actifs offshore, Cairn Oil and Gas de Vedanta a déclaré mercredi qu’elle s’était associée au fournisseur international de technologies énergétiques Baker Hughes pour améliorer la récupération de pétrole brut de son champ pétrolifère de Bhagyam situé sur le site de Barmer au Rajasthan.

Dans le cadre du partenariat avec Baker Hughes, Cairn visera à augmenter la réserve récupérable du champ de Bhagyam à 250 millions de barils équivalent pétrole (Mbep) par rapport au niveau actuel de 45 Mbep. « Nous avons souligné la nécessité d’introduire de nouvelles technologies pour augmenter la production des champs anciens et vieillissants qui représentent aujourd’hui environ 90 % des capacités de l’Inde », a déclaré Prachur Sah, PDG de Cairn Oil and Gas.

La production nationale de brut a diminué avec le vieillissement des gisements existants et la réaction mitigée de l’industrie à entreprendre de nouveaux projets, principalement en raison d’un manque d’incitations adéquates. Les champs exploités dans le cadre de contrats de partage de production par des développeurs privés tels que Cairn contribuent à environ 25 % de la production nationale du pays, tandis que 65 % sont produits par la société publique Oil and Natural Gas Corporation et le reste par la société publique Oil India. Le pays importe environ 85% de ses besoins en pétrole brut et le gouvernement envisage des moyens d’augmenter la production nationale.

Le récent accord de Cairn avec Halliburton vise à augmenter la réserve récupérable de ses actifs offshore, y compris le champ Ravva au large de la côte d’Andhra Pradesh, le bloc de Cambay sur la côte ouest et plusieurs blocs nouvellement acquis par le biais d’appels d’offres dans le cadre de la politique d’autorisation de superficie ouverte. Cairn et Halliburton ont également convenu de commencer l’exploration de schiste dans la région de Lower Barmer Hills, dans l’ouest du Rajasthan. L’entreprise vise à doubler sa capacité et à contribuer à 50 % de la production nationale de brut du pays.

