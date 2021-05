Des corps flottants décomposés dans le Ganga provoquent la panique dans le Bihar, Uttar Pradesh

La découverte non désirée a déclenché la panique parmi les résidents voisins du Bihar et de l’Uttar Pradesh, car ils pensent que ces corps étaient des victimes de Covid.

À l’heure où les deux États les plus peuplés du pays, le Bihar et l’Uttar Pradesh, s’efforcent d’atténuer la crise de Covid, la découverte d’une centaine de cadavres dans le Gange a poussé les autorités sur leurs pieds dans la région. Pas moins de 96 cadavres ont été retrouvés flottant dans le Gange au cours des deux derniers jours. La plupart étaient décomposés et gonflés.

La découverte non désirée a déclenché la panique parmi les résidents voisins du Bihar et de l’Uttar Pradesh, car ils pensent que ces corps étaient des victimes de Covid qui ont été jetés dans la rivière. Alors que 71 corps ont été retrouvés dans le Buxar de Bihar, 25 corps ont été retrouvés dans le district de Ghazipur, dans l’Uttar Pradesh. Les autorités n’ont pas encore confirmé si les corps étaient des victimes du COVID-19. Ils ont affirmé que des échantillons avaient été envoyés pour test. Pendant ce temps, les responsables de la police de Buxar soupçonnent que les corps auraient pu être emportés depuis Ghazipur dans l’Uttar Pradesh.

Dans l’Uttar Pradesh, le Ganga traverse Kanpur, Hamirpur, Prayagraj, Chandauli, Varanasi, Ghazipur puis entre dans le district de Buxar de Bihar.

Le magistrat du district de Buxar, Aman Sameer, a déclaré que l’administration surveillait de près les ghats de Ganga pour s’assurer que les corps ne soient pas autorisés à être jetés dans la rivière.

Le ministre de l’Union Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, a également pris une note sérieuse de l’incident. Il a conseillé aux deux États de prendre immédiatement connaissance de la question, affirmant que c’était une question d’enquête. Le ministre a ajouté que le gouvernement Modi s’est engagé à maintenir la piété et la continuité de mère Ganga.

Dans l’Uttar Pradesh, plusieurs communautés suivent Jal Samadhi où les corps sont jetés dans la rivière. Le gouvernement de l’UP a déjà émis un ordre enjoignant aux gens d’arrêter Jal Samadhi.

