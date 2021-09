Des correspondants étrangers récompensent Plácido Domingo pour sa carrière

MADRID, 2 sept. (EUROPA PRESS) –

L’Association espagnole des correspondants de la presse étrangère (ACPE) a annoncé l’attribution du Prix ACPE de la Culture au ténor Plácido Domingo “pour son immense carrière professionnelle“.

“Chanteur et chef d’orchestre, ténor – et baryton depuis 2009 -, un artiste polyvalent qui a interprété plus de 150 rôles, plébiscité par le public sur les scènes du monde entier. Plácido Domingo a reçu de nombreux prix pour son travail et aussi pour son engagement humanitaire“, a souligné l’association dans la note de l’arrêt.

“Promoteur de jeunes talents et fondateur d’Operalia, le plus célèbre concours international de chant au monde, il est un ambassadeur mondial de la culture espagnole et de la zarzuela.. En plus de son travail de chanteur, il est chef d’orchestre avec plus de 500 représentations. Plácido Domingo a repris ses récitals et ses opéras en Espagne avec une première retentissante à l’Auditorium de Madrid dans un gala de charité et des représentations à Mérida et Marbella. Son emploi du temps est plein d’engagements à travers le monde”, a-t-il poursuivi.

Les prix annuels ACPE 2020, qui valorisent les efforts de personnalités professionnelles et d’institutions de premier plan dans différentes sections, seront également décernés à Susanna Griso, Pau Gasol et aux parcs historiques et uniques de Madrid. Lors de la dernière édition, Vicente Vallés, Rafa Nadal, Antonio Zapatero, Ifema, le Musée Thyssen et l’Association des Plus Beaux Villages d’Espagne ont été récompensés.

« Je remercie le Président Bertrand de la Grange, le Secrétaire Général Enrique Sancho, qui m’ont proposé et contacté, ainsi que tous les membres du Conseil d’Administration de l’ACPE. C’est un grand honneur pour moi et certainement un frisson inattendu.“, a déclaré Plácido Domingo, qui a également confirmé que le 8 septembre, il ne pourra pas être dans mon Madrid pour recevoir le prix – son fils Plácido Francisco sera à sa place.

« J’admire la valeur intrinsèque du travail de l’ACPE, qui depuis près d’un siècle valorise notre pays dans le monde à travers la protection de la liberté d’expression, le respect et le rejet de toute forme de discrimination et de préjugé », a ajouté le ténor espagnol.

Plácido Domingo chantera au Cesky Krumlov Festival dirigé par Maestro Eugene Kohn le 4 septembre, à Belgrade avec la soprano Anna Pirozzi, le 18 à Moscou avec Anna Netrebko pour son anniversaire, le 25 à Mérida au Festival de la pierre et de la musique avec Ana Maria Martínez et Xabier Anduaga.

Plus tard, il retournera à Florence, en Italie, où en octobre, il se produira dans la nouvelle production de La traviata, signée par Davide Livermore, au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sous la direction de Maestro Zubin Mehta.