Des couples organisent des mariages sur le thème d’Halloween dans un hôpital hanté

Cassandra Winward et Hank Zientak savaient qu’ils voulaient un mariage « effrayant », alors lorsque l’occasion s’est présentée de se marier dans un hôpital « hanté » de Virginie-Occidentale, ils ont sauté sur l’occasion.

Encore plus effrayant était le fait que Tony Moran – l’acteur qui a joué Michael Myers dans le film d’horreur original de 1978 « Halloween » – officierait.

Winward, 48 ans, et Zientak, 51 ans, de Philadelphie, faisaient partie des 12 couples mariés par Moran au Old Hospital de College Hill à Williamson le dernier week-end de septembre.

Winward et Zientak se sont fiancés en décembre 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, ils ont pensé qu’ils attendraient un an ou deux pour se marier.

Cassandra Winward, 48 ans, et Hank Zientak, 51 ans, de Philadelphie, étaient l’un des 12 couples mariés par l’acteur d' »Halloween » Tony Moran au Old Hospital de College Hill le mois dernier. (Danny Strakal de Dark Hills Media)

En tant que fans de films d’horreur et d’Halloween, le couple envisageait de se marier le 31 octobre 2022, ont-ils déclaré à Fox News. Mais lorsque Winward a vu un dépliant publié sur Facebook à propos des mariages de The Old Hospital en septembre, elle est rentrée chez elle et a immédiatement montré Zientak. L’arbitrage de Moran a été décisif.

« Je me suis dit : ‘Pourquoi attendre de se marier à Halloween alors que nous pourrions nous marier avant ‘Halloween ?' », se souvient-il. « J’ai dit que je pensais que c’était une bonne chose, et nous avons juste pris cette décision sur-le-champ pour le faire. »

Grant et Kayla Butcher, de Chapmanville, Virginie-Occidentale, ont eu une réaction similaire.

Grant, 39 ans, a déclaré à Fox News qu’il avait vu les informations sur Facebook alors qu’il était au travail et a immédiatement dit à Kayla : « Nous devons le faire. »

Il a ajouté: « Je pensais juste que cela pourrait être une opportunité unique, et je voulais la saisir. »

Grant et Kayla Butcher, de Chapmanville, en Virginie-Occidentale, ont été le premier couple que Moran s’est marié au Old Hospital en septembre. (Mark Anthony et Brittany Dean)

Kayla, 31 ans, a déclaré que bien qu’elle et Grant soient « dans des trucs effrayants », ils n’avaient pas vraiment envisagé de l’intégrer à leur mariage jusqu’à ce qu’ils voient la publication sur Facebook.

« Quand cela est arrivé, nous nous sommes dit: » Nous devons le faire « », a déclaré Kayla. « Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. »

Le couple s’est fiancé en mai 2020. Comme Winward et Zientak, ils avaient reporté leur mariage à cause de la pandémie.

Le retard a fini par être fortuit pour les bouchers, a déclaré Grant, car ils ont fini par être le premier couple que Moran s’est marié le 23 septembre.

« Honnêtement, j’adore ça », a déclaré Kayla à Fox News. « Qui peut dire qu’ils se sont mariés avec Tony Moran dans un hôpital hanté ? » (Mark Anthony et Brittany Dean)

« Honnêtement, j’adore ça », a déclaré Kayla. « Qui peut dire qu’ils se sont mariés avec Tony Moran dans un hôpital hanté ? »

« Je suppose que certaines personnes peuvent le regarder [and say], « Ces gens sont fous », mais je veux dire, le jour de votre mariage est censé être amusant et vous êtes censé l’apprécier », a-t-elle déclaré. « Et nous aimons tous les deux les franchises de films d’horreur et cela a très bien fonctionné avec nous. . »

Deux jours après le mariage de Butcher, Zientak et Winward se sont mariés.

Winward a déclaré à Fox News que le jour de son mariage était « bien meilleur » qu’elle ne l’avait imaginé.

Zientak a ajouté : « C’était tout simplement irréel. C’était le meilleur. »

« Avoir Tony Moran [officiate] dans ce bel hôpital effrayant… c’était bien mieux que je ne l’aurais jamais pensé », a déclaré Winward à Fox. (Danny Strakal de Dark Hills Media)

Les deux couples ont loué la gestion des noces par Moran, décrivant l’acteur comme « terre-à-terre ».

« Il était absolument incroyable », a déclaré Zientak.

Tonya Webb, copropriétaire de The Old Hospital, a déclaré à Fox News qu’elle s’était connectée avec Moran après qu’un de ses directeurs eut contacté l’office du tourisme de Williamson pour leur donner une liste d’acteurs qui pourraient être intéressés à assister à des événements à The Ancien Hôpital. Moran était sur cette liste.

« L’original » Halloween « , celui de 1978, est mon film préféré de tous les temps », a déclaré Webb. « Et quand j’ai vu son nom sur la liste, je n’ai pas pu m’en empêcher. »

Moran est revenue pour d’autres événements sur le site, a-t-elle déclaré.

L’ancien hôpital de College Hill à Williamson, en Virginie-Occidentale, propose des visites historiques, des visites paranormales, des salles d’évasion et maintenant, des mariages. (Avec l’aimable autorisation de l’ancien hôpital de College Hill)

L’ancien hôpital propose des visites historiques, des visites paranormales et des salles d’évasion. Les mariages sont une nouveauté, mais les 12 premières cérémonies de septembre ont été un « énorme succès », a déclaré Webb.

Les couples qui ont parlé à Fox ont accepté.

« Je ne peux pas le dire assez : c’était tout simplement spectaculaire », a déclaré Zientak.