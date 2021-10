Des coups de feu interrompent brièvement la conférence de presse anti-violence à Saint-Louis

Alors que les maires de St. Louis et de Kansas City discutaient avec des journalistes dans un parking vendredi après un événement sur la violence armée, quatre coups de feu à une distance relativement proche ont à peine interrompu le briefing.

« Chaque fois que nous avons de la violence dans notre communauté, je suis très choqué et désolé pour les victimes impliquées », a déclaré le maire de Saint-Louis, Tishaura Jones, en répondant à la question d’un journaliste. « Mais ce que j’ai entendu aujourd’hui… c’est que… »

Quatre coups de feu peuvent ensuite être entendus sur l’enregistrement audio du point de presse de The Center Square. Environ trois secondes plus tard, Jones a continué à répondre à la question en expliquant comment les intervenants bénévoles de la communauté préviennent la violence.

« Lorsque nos interrupteurs sont présents dans la communauté, il y a toujours une possibilité pour eux de se désamorcer », a déclaré Jones. « Savoir qu’ils ont été dans une communauté et dans des espaces où cela est sur le point de se produire – où ils peuvent interrompre – est un modèle à reproduire. Nous avons donc investi 5 millions de dollars provenant des fonds de l’ARPA (American Rescue Plan Act) dans des initiatives d’intervention contre la violence communautaire. Nous voulons mettre un terme au cycle de la violence, mais il nous faudra tous travailler ensemble pour y parvenir. Le fardeau ne devrait pas retomber sur les épaules du gouvernement et des agents de police. Cela va nous prendre tous.

Jones a ensuite été interrogée sur les quatre coups de feu et si elle se sentait en sécurité avec les journalistes. Il n’y avait pas de forces de l’ordre en uniforme lors de l’événement.

« J’entends des coups de feu dans mon quartier tous les soirs », a déclaré Jones. « Mon fils et moi nous endormons tous les soirs au son de la berceuse des coups de feu au loin. Je suis le premier maire depuis plus de 20 ans à être né, à avoir grandi et à vivre toujours à Saint-Louis. Nous vivons dans un quartier où vous l’entendez le plus souvent.

« C’est malheureux et, oui, je l’ai entendu. Mais je n’ai pas bronché parce que, vous savez, je suppose que cela fait partie de ma vie. Et cela ne devrait pas être. Nous ne devrions pas avoir le syndrome de Stockholm lorsque nous entendons des coups de feu au loin. Nous devrions être en colère et nous sommes en colère. Mais c’est un événement quotidien malheureux dans notre communauté et c’est donc le sujet de cette conversation aujourd’hui. »

Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, était à St. Louis pour une visite de deux jours afin de discuter de divers problèmes avec les dirigeants locaux et éventuellement de développer des collaborations. Au cours de la table ronde précédant le point de presse, lui et Jones ont entendu des histoires de membres de la famille qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée. Les dirigeants ont également partagé leur capacité à fournir un large éventail de services sociaux aux personnes qu’ils rencontrent lors de situations potentiellement violentes.

« C’est le même son que j’entends à Kansas City », a déclaré Lucas, se référant aux coups de feu quelques instants auparavant. «Et j’ai grandi en dormant par terre. Cela fait partie de votre quotidien. La raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour que nous ayons du changement dans nos quartiers. Trop de gens entendent ces sons régulièrement. Nous nous engageons à faire la différence.