Des coups de feu tirés sur les studios qui n’ont pas pris en charge les salles de cinéma ? Les dirigeants de Sony s’expriment

Il se passe beaucoup de choses dans cette citation, mais je pense que la phrase la plus importante est « entreprise collective ». L’implication claire est que les cinémas et les studios de cinéma sont dans le même bateau et qu’ils ont besoin les uns des autres pour réussir. Pendant la pandémie, de nombreux autres studios ont pris l’approche d’essayer de réussir en dehors des salles de cinéma. Cela a parfois fonctionné et parfois été décevant. En fait, la plupart des studios semblent signaler qu’ils aimeraient revenir au modèle de distribution plus classique lorsque les choses reviendront à la normale. Warner Bros a déjà annoncé qu’il ne mettrait pas de nouveaux films sur HBO Max en 2022 avant la fenêtre de cinéma à titre d’exemple, mais même ainsi, personne n’a une idée claire du moment où un retour à la normale se produira.