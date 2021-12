Des coups de rappel montrent que le Brexit, la Grande-Bretagne, est à nouveau en tête de l’UE27 | Monde | Nouvelles

Deux ans plus tard, le Royaume-Uni ouvre à nouveau la voie avec son programme de rappel, en tête du classement européen. Selon les chiffres officiels du 1er décembre 2021, Brexit Britain a administré un nombre plus élevé de vaccins de rappel par million de citoyens que n’importe quel pays de l’UE.

Le Royaume-Uni surpasse une fois de plus l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et tous les autres pays membres de l’UE en ce qui concerne les nouvelles vaccinations de rappel.

Alors que le parlement de Berlin se prépare la semaine prochaine à annuler Noël pour les non vaccinés en Allemagne, le Royaume-Uni prend de l’avance.

Le programme de rappel de la Grande-Bretagne fonctionne actuellement à un rythme plus de deux fois plus rapide que celui du pays membre le plus peuplé de l’UE.

L’homme qui succède à Angela Merkel, le chancelier désigné Olaf Scholz, a déclaré: « Procurez-vous un vaccin, obtenez un rappel – c’est ainsi que nous sortons de cette crise. »

LIRE LA SUITE: Macron signe un énorme contrat d’armement de 14 milliards de livres sterling avec les EAU

Le conseil a été donné jeudi, alors que la chancelière sortante Angela Merkel s’est jointe à lui pour dire qu’elle est en faveur des vaccinations obligatoires.

Les commentaires d’Angela Merkel interviennent alors que le nombre d’Allemands dans les unités de soins intensifs menace de submerger le système de santé du pays, selon les médias allemands.

À partir de la semaine prochaine, en vertu des lois devant être approuvées par le Bundestag, les personnes non vaccinées en Allemagne ne pourront plus accéder à presque toutes les entreprises, à l’exception des supermarchés et des pharmacies.

En ce qui concerne les deuxième et troisième économies de l’UE, la France et l’Italie, le Royaume-Uni est encore plus avancé dans le programme de relance.

Le taux de rappel du Royaume-Uni est 2,3 fois plus rapide que dans ces pays.

A Paris hier, la Santé publique France a signalé près de 50 000 nouveaux cas en 24 heures, avec plus de 2 000 personnes en réanimation.

Le président Macron était en visite aux Emirats Arabes Unis, où il a déclaré : « Cette cinquième vague est là mais nous devons continuer à vacciner, vacciner, vacciner, respecter les mesures de protection, respecter les disciplines et continuer à nous organiser. «

Et en Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo a décrété que toutes les écoles primaires et maternelles fermeraient une semaine plus tôt, par mesure de précaution.

Pendant ce temps, le nombre de cas de la nouvelle variante Omicron de COVID-19 est à des niveaux faibles. Hier, en France, seuls 12 cas ont été signalés par le ministère de la Santé du pays.