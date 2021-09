Des coups de rappel pourraient aider le Royaume-Uni à éviter les restrictions d’octobre de Covid, selon Nadhim Zahawi | Politique | Nouvelles

Nadhim Zahawi n’a pas nié que le Royaume-Uni pourrait faire face à un autre verrouillage en octobre, mais a affirmé que cela dépendrait de la “bonne” manière dont le Royaume-Uni déploierait les boosters. Le ministre des Vaccins, 54 ans, n’a pas été en mesure de nier catégoriquement les informations selon lesquelles la Grande-Bretagne pourrait subir des restrictions dites “pare-feu” à l’automne si les cas de Covid-19 devenaient incontrôlables.

Au lieu de cela, le député conservateur de Stratford-upon-Avon a suggéré que le programme de rappel du gouvernement pourrait s’avérer vital pour éviter de futures restrictions.

“Les vaccins nous ont en fait permis d’atteindre un équilibre avec le virus dans le sens où ils ont évité plus de 100 000 décès, plusieurs millions d’infections et bien sûr des hospitalisations également”, a déclaré M. Zahawi dans son entretien avec Kay Burley de Sky News. .

“La pression à la hausse sur les infections est car, évidemment, nous avons rouvert l’économie à peu près aussi près de la normale que possible.”

Il a ajouté: “Le programme de rappel sur lequel nous avons reçu des conseils provisoires du JCVI est ma priorité absolue.

“Cela protégera les plus vulnérables d’une infection grave.

« Cela nous aidera absolument à faire passer ce virus du statut pandémique au statut endémique.

“L’important est que nous ayons raison, car je pense que si nous le faisons bien, nous pouvons continuer sur ce genre de voie à sens unique vers le maintien de l’ouverture de l’économie et, d’ici l’année prochaine, espérons-le, la transition du virus de la pandémie endémique et y faire face sur une base annuelle.”

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a précédemment déclaré que des injections de rappel seront déployées plus tard ce mois-ci.

Lors de ses apparitions dans les médias mardi matin, le ministre des Vaccins a affirmé qu’il n’avait vu aucun projet d’introduire un verrouillage “pare-feu”.

“Je ne veux pas ajuster la mi-mandat ou revenir à une quelconque forme de blocage, car c’est la pire chose que nous puissions faire à l’économie”, a-t-il déclaré.

“Je suis absolument concentré sur le fait que nous n’avons pas à annuler tous les grands gains que nous avons réalisés lors de la réouverture de l’économie.”

Mais les commentaires du député soutenant le Brexit interviennent après que inews.co.uk a rapporté que le gouvernement de Boris Johnson prévoyait d’introduire des restrictions “pare-feu” si les hospitalisations liées à la pandémie restent élevées.

Un scientifique principal de Whitehall et un membre du SAGE auraient déclaré au journal que le Royaume-Uni pourrait réintroduire des restrictions pendant le semestre d’octobre pour éviter un “pic prolongé” d’infections et d’hospitalisations.

Le « coupe-feu » pourrait voir les écoles fermer pendant une semaine supplémentaire et un retour au port du masque et à la distanciation sociale dans les lieux publics.

Les restrictions de voyage devraient également être réimposées.

Le numéro 10 a nié l’affirmation que la Grande-Bretagne se prépare à imposer des restrictions le mois prochain.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Non, il n’est pas vrai que le gouvernement envisage un verrouillage ou un coupe-feu autour de la mi-mandat d’octobre.”

Le ministère de l’Éducation a également rejeté les rapports « coupe-feu ».

Le compte Twitter du département a déclaré: “Il n’est pas vrai que le gouvernement envisage un verrouillage ou un coupe-feu vers la mi-mandat d’octobre.”