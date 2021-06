Des coups de semonce ont été tirés sur un navire de guerre britannique en mer Noire, selon la Russie

Jose Mourinho a suggéré que l’Angleterre pourrait jouer une défense à trois si elle affrontait l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020. Les Three Lions ont dominé le groupe D avec une confortable victoire 1-0 sur la République tchèque mardi, préparant une rencontre contre le finaliste du groupe F. . Maguire et Stones sont […] More