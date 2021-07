Des coups qui effleurent le bronze

25/07/2021 à 16h41 CEST

Manoj Daswani

Les principaux espoirs de la délégation espagnole étaient concentrés hier sur ce que pouvait faire son héroïne et porte-drapeau, Mireia Belmonte, fixé avec son rendez-vous avec le podium puisqu’à Londres il a grimpé à la deuxième place dans une course dynamique de 200 papillon. Puis il a également triomphé du 800 en Angleterre, il est donc sorti double médaillé olympique. Quatre ans plus tard, au Brésil, ni la pression ni le statut de favori n’arrivaient, et il réitérait l’exploit. Encore une fois dans le papillon et aussi dans le 400 styles, où ce dimanche – à l’aube en Espagne – il a défié les pronostics menaçants, y compris le sien.

Les coups du Catalan étaient un soupir de bronze, mais lors du bilan, Belmonte préféra la satisfaction aux lamentations. Il est vrai que les athlètes sont valorisés aux Jeux par le poids de leurs médailles, mais leur quatrième place a beaucoup de goût. Premièrement, parce que la période de préparation et de dépassement de l’adversité a été extrêmement dure ; et deuxièmement, parce que c’est comme une invitation à rêver de métal dans les épreuves qui manquent encore.

“Quel dommage !”, ont entendu Mireia des journalistes de la zone mixte, bondée d’Espagnols. “Non, quelle joie”, a répondu le porte-drapeau, qui a ouvert une deuxième journée d’émotions fortes et de déceptions pour la plupart. Il y avait de grandes options en taekwondo en raison de l’image soi-disant favorable pour le débutant Pérez Polo, mais il est rentré chez lui au premier taux de change et sans pouvoir imiter le brillant Cerezo, dont l’argent au tableau des médailles cherche toujours de la compagnie. La quadruple déception fut celle du judo, qui s’ajouta aux déceptions de Garrido et Figueroa celles d’Ana Pérez et Gaitero. Désormais, seul le très favori Nikoloz Sherazadishvili reste en lice.

Aussi, à Enoshima, la navigation a commencé. C’est une île paradisiaque qui offre de la beauté à travers tous les pores de votre peau. Aussi pour les marins, qui naviguent comme des poissons dans l’eau avec un œil sur la mer et l’autre sur la météo. Depuis des jours, on parle au Japon de la menace de quelques typhons, dont l’un menace directement le calendrier des tests et des compétitions. Il frappe aussi (et avec force) le covid, qu’Alejandro Blanco nous demande d’intérioriser dans notre vocabulaire et de l’assimiler comme un réel danger. Si le jour de l’ouverture l’armée espagnole était en haleine à propos du cyclisme, hier c’était en raison d’un présumé positif lors de l’appel au hockey. Cependant, le coup le plus dur est venu en fin d’après-midi au Japon, lorsque le COE a officialisé le limogeage de John Rahm. La nouvelle a frappé comme la foudre.

Le dominant incontesté du golf mondial était une option de médaille claire qui laisse la compétition orpheline et rejoint Nadal et Carolina sur la liste des victimes qui font le plus mal. Dans son cas, par un positif difficile à expliquer. Vacciné et ayant des antécédents de coronavirus, c’est un charabia difficile d’expliquer cette nouvelle infection intempestive. Un coup terrible pour la famille olympique espagnole. Un positif qui pique encore.