Des courbes parfaites ! Jennifer Lopez porte une silhouette en maillot de bain | PA

Ayant l’une des figures les plus marquantes du monde du divertissement, il est vraiment étrange que quelqu’un ne connaisse pas le nom de Jennifer Lopez, les nouvelles générations la connaissent sûrement aussi, elle a récemment publié de nouveaux Photos où il ravissait tous ceux qui les voyaient, car en eux il apparaissait vêtu de sa silhouette dans une belle Maillot de bain jaune.

Qui, il y a quelques années, était la femme de Marc Anthony et aujourd’hui un nouveau couple de Ben affleck, a été montrée dans sa silhouette parfaite depuis un yacht, voyant l’horizon et exhibant sa silhouette comme elle seule sait le faire.

Avec seulement deux photographies, il semble que Jennifer Lopez Il n’en fallait pas plus pour laisser des millions la bouche ouverte, ses admirateurs ont tout de suite été présents aussi bien dans les commentaires que dans ses likes.

La publication qui a fait le chanteuse et actrice il y a un jour, il comptait un peu plus de cinq millions de cœurs rouges en plus d’avoir près de quarante mille commentaires.

Sûrement ces photos ont été prises par son petit ami l’acteur Ben Affleck avec qui elle aurait été sur ledit yacht, il est probable qu’ils continuent à voyager dessus, certaines rumeurs prétendaient qu’ils étaient dans les mers d’Europe en train de naviguer, comme une célébration pour son 52e anniversaire, qui était le 24 juillet, ce ne serait pas du tout une surprise s’il était à cet endroit.

L’appelé aussi Diva du Bronx L’un de ses surnoms les plus connus, elle porte un maillot de bain jaune, ce ton est extrêmement frappant et la silhouette exquise de la belle femme d’affaires se démarque immédiatement.

Sur la première photo, elle est assise appuyée sur les coussins de siège de ce magnifique yacht, l’un de ses bras repose sur les coussins tandis que le second le fait sur sa taille et ses hanches, Jennifer Lopez porte des lunettes de soleil et porte ses cheveux lâchés, laissant ses les vagues naturelles volent librement avec les cheveux indisciplinés.

Peut-être que la deuxième image est celle que ses millions de followers ont le plus aimée, car il est dans une pose totalement différente de la première, mais il est au même endroit.

Plus rechargée sur le bord du yacht Jennifer Lopez est appuyée avec ses deux mains sur la main courante, et ses jambes fléchies, comme si elle était agenouillée, seule elle est rechargée ce qui fait relever ses hanches et donc ses énormes charmes postérieurs, portant une de ses courbes la plus appréciée par des millions d’utilisateurs.

Bien que le design utilisé par cette beauté soit quelque peu simple, mettre sur JLo c’est vraiment une merveille, avec laquelle ses fans les plus fidèles seront immédiatement d’accord.

L’interprète de “Sur le plancher“Elle sait très bien quel genre de poses sont celles qui la favorisent donc elle en profite au maximum, ce serait la goutte d’eau si elle ne savait pas après 35 ans de carrière et des milliers de séances photos, elle est tout simplement parfaite !

Je refuse de croire qu’elle a 52 ans ! », « Le fait que sa silhouette soit complètement naturelle, elle travaille dur pour sa silhouette et ça se voit » « Je t’aime », quelques commentaires de ses fans.

Jennifer Lopez est l’une des figures qui, loin de cesser d’être populaire, continue d’être appréciée des utilisateurs, sa musique, ses films et maintenant ses produits de beauté deviennent de plus en plus populaires et appréciés du public.

Pour certaines femmes, elle est la femme qui les a inspirées, non seulement pour maintenir sa silhouette parfaite, mais aussi en raison du fait qu’elle est revenue avec son petit ami après 17 ans de séparation.