Des cours de bonheur pour une attitude positive ! Voici ce qu’une étude du lycée de Pékin a trouvé

Dans un développement significatif, les leçons de bonheur données aux élèves du secondaire à Pékin ont conduit à une amélioration significative de l’attitude des élèves. Dans le cadre d’une étude, un cours d’un semestre sur le bonheur et le bien-être a été dispensé à des lycéens âgés de 15 à 16 ans à Pékin, capitale de la Chine, et a permis d’améliorer l’attitude des étudiants, a rapporté le Forum économique mondial. L’intervention du cours sur le bonheur et le bien-être fait suite aux nouveaux rapports de la jeune génération confrontée à des dépressions mentales dans le monde entier.

Une étude récente menée par Sapien Labs a mis en évidence la baisse des niveaux de bien-être mental chez les adultes de la jeune génération. L’étude qui a étendu ses recherches à huit pays anglophones, dont l’Inde, Singapour, les États-Unis et l’Afrique du Sud, a révélé qu’environ 45% des adultes âgés de 18 à 24 ans souffraient d’un trouble clinique mental ou présentaient un risque élevé de développer un trouble mental. . Ce qui aggrave encore la situation, c’est le fait que ce sont principalement les jeunes qui sont les plus touchés par les troubles mentaux. Par exemple, parmi les personnes âgées de plus de 65 ans, le nombre de personnes souffrant d’un trouble mental clinique ou à haut risque n’était que de 6 %.

L’intervention faite pour les lycéens de Pékin n’est pas nouvelle car plusieurs académiciens, experts en santé mentale et scientifiques ont souligné l’importance de répondre à la vulnérabilité croissante de la santé mentale des jeunes adultes. En 2018, la professeure de l’Université de Yale, Laurie Santos, a lancé un nouveau cours de psychologie et de bonne vie qui a accueilli plus de 1200 étudiants dans sa première jeune fille. Le professeur Santos a déclaré au Forum économique mondial qu’environ 40% des étudiants du Collège étaient trop déprimés pour fonctionner normalement et que 60% des étudiants étaient trop anxieux dans leurs perspectives. Après avoir reçu une réponse positive de tous les niveaux, le cours conçu par Santos sera proposé aux étudiants qui étudient dans environ 550 écoles secondaires à faible revenu à travers les États-Unis.

