Des cours gratuits peuvent aider à réduire la fracture numérique: Krishna Kumar, fondateur et PDG de Simplilearn

Krishna Kumar, fondateur et PDG, Simplilearn

Pendant le verrouillage, Simplilearn a lancé un nouveau produit appelé Skillup, dans lequel il offre gratuitement les compétences techniques les plus demandées. Krishna Kumar, fondateur et PDG de Simplilearn, déclare que Skillup donne aux apprenants l’occasion d’identifier l’option de perfectionnement qui convient le mieux à leurs objectifs de carrière spécifiques. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que les entreprises de technologie électronique peuvent préparer les gens à l’emploi et même contribuer à réduire dans une certaine mesure la fracture numérique. Extraits:

Quels cours de Simplilearn ont connu une demande croissante pendant l’année pandémique?

En 2020, lorsque le premier lock-out a été annoncé, les entreprises ne savaient pas comment se comporterait le marché du travail; il y a eu des pertes d’emplois dans certains secteurs, les évaluations ont été retardées et les primes ont été suspendues. Mais au fil des mois, nous avons vu la demande de talents numériques / technologiques augmenter de plus en plus. De nombreuses start-ups ont obtenu des financements et une grande partie de ces fonds a été utilisée pour développer des talents technologiques. Un an plus tard, nous savons que le monde a complètement changé et que les compétences numériques sont demandées.

La pandémie a mis au premier plan la fracture numérique…

C’est correct. L’UNICEF a récemment noté que les écoles de plus de 168 millions d’enfants dans le monde ont été complètement fermées pendant presque une année entière en raison des verrouillages de Covid-19. En outre, de nombreux enfants des zones rurales (y compris en Inde) pourraient ne pas être en mesure de retourner à l’école parce que Covid-19 a créé la pauvreté pour leurs familles; l’inquiétude est que beaucoup d’entre eux pourraient être forcés de travailler comme enfants travailleurs. De plus, même si les enfants les plus privilégiés ont pu continuer à apprendre numériquement, des millions de personnes en Inde n’ont toujours pas accès aux appareils numériques. Alors que chez Simplilearn nous sommes dans une bonne phase en termes d’affaires, je suis très préoccupé par cette disparité.

Avez-vous commencé de nouveaux cours qui résultaient directement du verrouillage?

Bien que nos cours soient liés au marché, pendant le verrouillage, nous avons lancé un nouveau produit appelé Skillup, dans lequel nous offrons gratuitement les compétences les plus demandées. Bien que Skillup ne fournisse pas de cours en direct, de projets, de laboratoires, de bons d’examen, d’aide à l’enseignement ou de certificats d’achèvement de cours comme nos offres payantes, les apprenants peuvent suivre des cours en ligne gratuits, ce qui leur donne l’occasion d’identifier l’option de perfectionnement qui convient le mieux à leur objectifs de carrière spécifiques. Le coût moyen de nos cours est de Rs 35 000, et en utilisant Skillup, les maigres savent exactement le cours qu’ils veulent suivre pour faire avancer leur carrière. Depuis que nous l’avons lancé, Skillup a obtenu une excellente traction.

Quelle est la portée mondiale de Simplilearn?

Plus de 65% de nos activités proviennent de l’extérieur de l’Inde; nous avons des clients payants de 203 pays et de nombreux noms mondiaux achètent nos cours pour leurs employés. Nous avons environ 8 millions de visiteurs sur notre site Web chaque mois, parmi lesquels 100 000 laissent leur numéro de téléphone chaque mois, et 20 000 finissent par acheter nos cours.

Aujourd’hui, les compétences générales (compétences comportementales) sont presque aussi importantes que les compétences techniques (compétences fonctionnelles et techniques). Envisagez-vous également d’enseigner les compétences générales?

Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait, car nous ne voulons pas finir par tout faire. Nous sommes doués pour fournir des compétences numériques et nous voulons devenir les meilleurs dans ce domaine.

Quel est le poste de travail majeur qui est devenu très populaire au cours des derniers mois?

Il y en a beaucoup, mais à titre d’exemple, je dirais DevOps, qui est devenu très populaire au cours des deux dernières années. Les cours en DevOps sont l’un de nos plus gros vendeurs.

Répondez-vous uniquement aux professionnels en activité ou également aux étudiants?

Actuellement, 99% de nos apprenants sont des professionnels en activité – ceux qui ont déjà un emploi mais qui cherchent un meilleur emploi, soit à l’extérieur de leur organisation, soit à l’intérieur.

Il a été rapporté que de nombreux collèges d’ingénieurs en Inde ne produisent pas de diplômés prêts à l’emploi. Des entreprises telles que Simplilearn peuvent-elles aider?

Nous avons commencé à expérimenter dans ce domaine; il y a quelques universités qui utilisent notre programme pour former leurs étudiants. Nous proposons nos programmes de certification numérique et logicielle aux étudiants en génie informatique de l’Université KL (Vijayawada). Grâce à cela, les étudiants seront dotés des compétences nécessaires pour être prêts à l’emploi.

Un professionnel en activité devrait-il suivre un cours à temps plein dans, par exemple, un IIT ou un cours numérique d’une entreprise de technologie électronique telle que Simplilearn?

Je recommanderais qu’au lieu d’assister, disons, à un programme d’un an à temps plein qui coûte une bombe, un cours de Simplilearn vous donnera un meilleur RoI chaque jour. Nos diplômes et certificats proviennent de noms crédibles, tels que IIT Kanpur, Purdue University, Caltech, KPMG, Microsoft, etc., et un tel diplôme sur votre CV augmente définitivement vos chances d’obtenir un meilleur emploi.

Un enseignant peut enseigner à des centaines d’étudiants en ligne. L’edtech entraînera-t-elle des pertes d’emplois pour les enseignants?

Au contraire, je pense que cela entraînera plus d’emplois pour les enseignants. Bien que l’enseignement hors ligne ait évidemment un impact, l’edtech a fait que de plus en plus de personnes suivent des cours, ce qui signifie que plus d’enseignants sont nécessaires pour enseigner. Une analogie est le commerce électronique. Auparavant, certaines personnes pensaient que le commerce électronique réduirait les ventes de vente au détail hors ligne, mais nous avons vu qu’avec le commerce électronique, les gens ont commencé à acheter davantage.

