Des couteaux tranchants dans les Lakers : Frank Vogel, de champion au chômage ?

Frank Vogel a 48 ans. Et c’est un entraîneur champion de la NBA. C’est déjà sur son CV, celui qui comprend des Pacers de fer de construction (ceux de Paul George, David West, Roy Hibbert…) qui aspiraient au titre et qui ont transformé chaque étape du Heat en une visite chez le dentiste. (LeBron, avec qui il a ensuite partagé le côté, devant) à Indiana. Vogel a soulevé le premier projet LeBron-Anthony Davis de nulle part, juste après le non de Kawhi Leonard qui a laissé, en théorie, la rotation de l’équipe tremblante. Il a remporté le bubble ring et a transformé les Lakers en une machine infernale défensive. Bon sang, ses Lakers ont commencé la saison prochaine comme un coup : 21-6 le 12 février. Dix mois ne sont pas encore écoulés. Vogel a dirigé West dans le match pandémique improvisé des étoiles et tout se passait bien.

Puis vint le blessure, Les problèmes, la reconfiguration pour la troisième année suivie par l’effectif et un renouvellement déroutant, avec un profil très bas pour un entraîneur qui vient d’être champion et un message très opaque des Lakers. Avec diverses lectures. Et quand une affaire comme celle-ci a plusieurs lectures, c’est que la bonne est sûrement la mauvaise. Vogel a signé pour trois ans, jusqu’à l’été 2022. Et quand Jeanie Buss a eu l’occasion de faire une marque de confiance, un vote pour la stabilité et un geste de grâce après cette épuisante saison dernière où tout le monde était épuisé et tout le monde s’est blessé, a donné à Vogel une prolongation… d’un an. Jusqu’en 2023 seulement. Et sans fanfare ni grande mise en scène. Pour beaucoup de ceux qui ont passé du temps dans les casernes de la NBA, le vrai message était tonitruant.

La saison 2021-22 a commencé, encore une fois, avec de nombreuses blessures. On ne sait toujours pas à quoi ressembleraient, pas à 100%, les Lakers imaginés par Rob Pelinka, avec plus de talent offensif mais pratiquement aucun spécialiste défensif. Et faites confiance à l’an 19 de LeBron James, qui aura 37 ans dans quelques jours. Le grand résolveur de problèmes, peut-être le plus grand de l’histoire de la Ligue, a dû faire face à son combat contre Father Time et l’intégration de Russell Westbrook, une affaire déjà très délicate et dans laquelle LeBron a été impliqué, pour ne pas l’oublier, en votre propre souhait. Il a demandé ce mouvement lorsque les Lakers en testaient d’autres (DeMar DeRozan, Buddy Hield …).

Les défi était trop risqué, encore moins avec un entraîneur arrivant sans aucun sens de arrière par la franchise moins d’un an et demi après avoir réalisé un anneau qui a nécessité un travail tactique exceptionnel dans sa genèse. Depuis, depuis qu’ils ont été proclamés champions en Floride, les Lakers ont essayé d’inclure des talents pour étayer une formule gagnante : LeBron, Davis et une ribambelle de formidables spécialistes défensifs… qui ont trop souvent très peu aidé en attaque. Plus de tirs, plus de génération de jeu sans avoir besoin de crucifier LeBron avec des charges extrêmes de responsabilité, plus de points pour la deuxième unité… Non seulement les Lakers ne l’ont pas trouvé mais, dans cette recherche, ils sont allés trop loin et ont fini par laisser la rotation sans les joueurs qui ont fait fonctionner les donjons défensifs de Vogel (une beauté quand ils travaillent): Danny Green, Alex Caruso, Kentavious Caldwell- Pope, Wesley Matthews, des intérieurs qui ont joué des rôles de Floride comme JaVale McGee et Markieff Morris…

Total : les Lakers ont éloigné les défenseurs d’un entraîneur défensif et lui ont laissé un roster avec des possibilités et du talent mais étrange, déséquilibré et avec la nécessité de s’adapter à une troisième étoile, une affaire délicate en tout cas, aussi appelée Russell Westbrook. Et ils n’ont pas signé d’assistant capable d’agir en tant que coordinateur offensif, à la NFL, alors que le marché offrait des alternatives comme Terry Stotts et avec Jason Kidd déjà à Dallas. Le plus : avec une prolongation d’un an seulement et qui semblait signée à contrecœur, la situation de Vogel’s semblait extrêmement fragile. C’est toujours le cas. Moins d’un an et demi après avoir été champion, quelques mois seulement après avoir été coach all-star.

Vogel fait des rotations étranges, est têtu dans ses idées et ne donne aucun sentiment de maximiser les options offensives d’une équipe qui joue horriblement mal, passe de nombreuses minutes sans produire et adapte des partiels embarrassants dans lesquels il perd de vue l’adversaire ou il laisse échapper les avantages qu’il a amassés, quand il le fait. Et en retour, la défense qui avait été redoutable les deux saisons précédentes a disparu. Sans avant-toit fort et haut, sans le muscle qui pénètre à l’intérieur et, surtout, sans spécialistes comme les bouledogues à l’extérieur, une matière essentielle. Ces rôles de défenseur POA (point d’attaque) dans lesquels Caruso et Caldwell-Pope étaient essentiels. Les Lakers ne défendent pas, ne ferment pas le rebond et sont erratiques et trop confiants envers les talents en attaque. Qu’est ce que c’est? Une mauvaise équipe. Comment jouent-ils ? Comme une mauvaise équipe. Quels résultats obtiennent-ils ? Ceux d’une mauvaise équipe. Avec de nombreuses blessures, oui, mais aussi avec un calendrier absolument doux dans cette première (et horrible) partie de la saison.

Le problème n’est pas tant que Vogel continue ou pas, avec tout ce que cela implique de licencier un entraîneur si prématurément, et plus celui qui vous a fait champion presque avant-hier, car il n’y a pas de plan. Le départ de Vogel’s pourrait être justifié si l’on pense qu’il existe une meilleure façon de faire les choses, qui n’allait pas en été mais qui peut être corrigée à temps. Non : ça sent plutôt pour lui qui peut, lancer les dés, trouver les coupables. En ce sens, la chose normale est que si Vogel tombait, David Fizdale, un entraîneur qui avait disparu de la NBA après une horrible expérience en tant qu’entraîneur-chef des Grizzlies et des Knicks, se relèverait. Avec un personnage compliqué et sans autre bagage que d’avoir été l’assistant de Spoelstra dans le LeBron Heat. Et avec le soupçon, a priori, qu’il n’est pas un tacticien supérieur en attaque mais bien pire en défense qu’un Vogel qui, faut-il le rappeler maintenant, n’était pas la première option à son arrivée, en 2019. Monty Williams, Tyronn Lue… Tout cela flotte dans l’air, une brume à peine dissipée par, rien de moins, une bague de champion. Et tout cela signifie qu’après la défaite caricaturale contre les Kings, il y aura peut-être des nouvelles bientôt. Pour Vogel, pour Fizdale (toujours assistant, bien sûr) et pour certains Lakers dont l’avenir semble noir. Absolument noir. Vogel n’est pas à blâmer pour tout, Vogel ne s’est pas rendu service et fait beaucoup d’erreurs. Fizdale semble tout sauf une solution optimale. Trois déclarations qui, toutes ensemble, effrayent beaucoup et réparent peu. C’est ainsi que les choses sont.