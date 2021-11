Des couvre-feux aux doubles amendes… Voici les 10 règles strictes pour tous les joueurs de Barcelone après que Xavi Hernandez devienne patron

Le nouveau patron de Barcelone, Xavi Hernández, est de retour au Camp Nou, cette fois en tant que manager avec un plan hardcore à toute épreuve qui devrait réformer le club.

La légende du club succède à Ronald Koeman après une période de deux ans comme entraîneur d’Al-Sadd au Qatar et a pris en charge mercredi sa première séance d’entraînement en tant que manager.

.

Xavi revient à Barcelone après six ans en tant que manager

Et après la période mouvementée, Xavi s’est engagé à ramener le club à ses jours de gloire en mettant en œuvre des règles claires que tous les joueurs doivent suivre.

Il est temps de remonter les chaussettes.

1 – Les joueurs doivent arriver pour l’entraînement 90 minutes avant le début de celui-ci

Avant le nouveau patron, il y avait eu une attitude relativement détendue quant à l’heure à laquelle l’équipe devait arriver pour l’entraînement, qui commençait à 11h.

Dans le livre de règles de Xavi, le début précoce est pour que les joueurs puissent se préparer adéquatement pour la session à venir ainsi que profiter d’un petit-déjeuner tranquille et organiser des discussions en tête-à-tête avec les membres du personnel d’entraîneurs si nécessaire.

Instagram / FC Barcelone

Tous les joueurs doivent arriver 90 minutes plus tôt à l’entraînement

2 – Le personnel doit se présenter à la formation deux heures avant le début de celle-ci

Si le personnel de l’arrière-boutique pensait qu’ils seraient libérés facilement sous la surveillance de Xavi, ils se trompent.

Pour donner l’exemple aux joueurs, le personnel est tenu de pointer 120 minutes avant le début de l’entraînement pour pouvoir mener au préalable des discussions privées avec les stars.

3 – Couvre-feux 48 heures avant un match

Deux jours avant tout match pour le club, il est interdit à tous les joueurs de sortir après minuit.

On pense que cette règle a été appliquée pour réduire la probabilité de retardataires et garantir que les joueurs sont dans les meilleures conditions possibles.

L’homme de 41 ans serait incroyablement strict sur cette règle en particulier; donnant un aperçu de la façon dont il se préparait pour les matchs à l’époque où il jouait.

4 – Les amendes sont de retour

Depuis le départ de Luis Enrique de son poste d’entraîneur-chef en 2017, les amendes pour infractions mineures et graves ont disparu.

Mais après avoir joué sous le code de conduite strict introduit par Pep Guardiola, Xavi a choisi d’imposer des amendes financières strictes à tous les fauteurs de troubles.

.

Pep Guardiola était en faveur des amendes pendant son séjour à Barcelone

5 – Augmentation des amendes pour les récidivistes

Le montant de l’amende infligée à chaque star doublera s’ils commettent le même délit, par exemple si un joueur arrive en retard à l’entraînement, il se verra infliger l’amende la plus basse de 100 euros mais s’il récidive, il devra payer 200 euros et bientôt.

Cette structure était en place pendant le règne d’Enrique où certains joueurs ont amassé 6 000 euros d’amende en une seule saison – wow.

6 – Les joueurs doivent déjeuner sur le terrain d’entraînement

Plus de sorties à l’heure du déjeuner dans des endroits populaires de la ville.

Tous les joueurs doivent déjeuner à la cantine du terrain d’entraînement, sous la supervision des nutritionnistes du club.

Xavi tient à surveiller le type de nourriture et de boisson que ses joueurs prennent, s’assurant que les joueurs se ravitaillent correctement et aident à éviter les blessures et à améliorer leur préparation physique.

FC Barcelona

Tous les joueurs de Barcelone doivent désormais déjeuner uniquement sur le terrain d’entraînement sous surveillance

7 – Les joueurs doivent tout donner

Xavi s’attend à ce que chaque joueur se présente à l’entraînement prêt à donner un maximum d’efforts à chaque session.

Seuls les joueurs les plus performants et les plus engagés sur le terrain d’entraînement seront en lice pour commencer le jour du match. Le reste sera consigné sur le banc ou, dans le pire des cas, surveillé depuis les tribunes.

8 – Interdiction des activités à risque

Dites adieu à vos planches de surf et vélos électriques.

Aucun des joueurs du Barca ne sera autorisé à se livrer à des passe-temps considérés comme un danger potentiel pour la sécurité par le club.

Instagram/Ansu Fati

Les joueurs ne peuvent pas s’adonner à des passe-temps dangereux tels que le surf ou le vélo électrique, désolé Fati

9 – Les activités en dehors du terrain seront surveillées

Xavi n’aime pas l’idée que ses joueurs volent à travers le monde alors que les matchs sont encore à jouer.

L’équipe des coulisses observera les joueurs comme des faucons, gardera un œil sur la façon dont les stars utilisent leur temps libre et si cela n’est pas approprié, elles seront averties avant que d’autres mesures ne soient prises.

dix – Les joueurs doivent être des représentants positifs du club

Chaque joueur est un élément clé du club et doit être un modèle efficace, se conduisant de manière professionnelle lorsqu’il est aux yeux du public.

Compte tenu du statut prestigieux de Barcelone, la dernière chose dont Xavi a besoin si tôt dans son mandat serait une controverse.

Instagram/Memphis Depay

Tous les joueurs doivent se présenter professionnellement en public

Xavi dirige bien sûr un navire serré à Barcelone, mais SI le club renoue avec le succès, alors chapeau au patron!

CHEF

« Moment parfait, club parfait. » Gerrard est l’HOMME de Villa, dit Gabby Agbonlahor

COUPER AU-DESSUS

Les demandes hilarantes de Sturridge pour un barbier alors qu’il dit qu’il ne veut pas de « M-Head »

fm22

Quatre nouvelles fonctionnalités clés alors que Football Manager 22 est enfin disponible

JOUEURS

Cinq footballeurs obsédés par la populaire série Football Manager

nouveau et amélioré

Football Manager 2022 : tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu avant son lancement

ECHANGE DE CHEMISE

Echange de chemise de Darren Bent – Épisode 3 avec Jérémie Aliadiere