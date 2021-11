Des créateurs de ‘Piano’, ‘Batterie’ et ‘Guitare’ vient… ‘Handpan’

Vous devez le remettre au développeur Sabec : leur catalogue de jeux couvre certainement tous les succès. Vous les connaissez probablement mieux en tant que personnes qui ont introduit « Calculator » dans nos vies, mais ils ont tout un portefeuille sur Switch, du jeu Popeye nouvellement annoncé à un jeu qui s’appelle littéralement « Robox », peut-être dans un tenter de tirer profit des personnes qui espèrent trouver Roblox sur l’eShop.

Parfois, Sabec crée des jeux sous licence, comme Scalextric, et quelque chose appelé Rainbocorns, mais le développeur a une activité secondaire : changer de version d’instruments populaires, dont le dernier en date est Handpan.

Ils ont sorti Piano en mai 2020 :

« Le piano est également livré avec un mode de jeu gratuit, vous pouvez donc tout ce que vous voulez, peut-être qu’après avoir suffisamment pratiqué le mode d’apprentissage, vous pouvez jouer l’une des chansons incluses sans aucune assistance et épater votre famille et vos amis. Le piano est le moyen amusant pour quiconque de commencer à apprendre à jouer du piano et d’améliorer sa coordination œil-main. »

Puis, en septembre 2020, ils ont renforcé les percussions avec Drums :

« La batterie est également livrée avec un mode de jeu gratuit, vous pouvez donc jouer tout ce que vous voulez avec le métronome bonus ou sans aucune assistance et épater votre famille et vos amis. La batterie est un moyen amusant pour quiconque de commencer à apprendre à jouer de la batterie et d’améliorer ses capacités de coordination œil-main. »

En novembre 2020, place à la Guitare :

« En bonus, Guitar est également livré avec une guitare acoustique, classique et électrique afin que vous puissiez étonner votre famille et vos amis avec votre nouveau talent musical appris. La guitare est le moyen amusant pour quiconque de commencer à apprendre à jouer de la guitare et d’améliorer sa coordination œil-main. »

Ensuite, Sabec a fait une pause pour faire d’autres jeux, mais est revenu triomphant en mai 2021 avec Xylophone :

« Xylophone est également livré avec un mode de jeu gratuit, vous pouvez donc jouer tout ce que vous voulez NAND peut-être qu’après avoir appris suffisamment de pratique, vous pouvez jouer l’une des chansons incluses sans aucune aide et étonner votre famille et vos amis. Le xylophone est une façon amusante pour quiconque de commencer à apprendre à jouer du xylophone. »

Et maintenant, nous y sommes, à seulement deux jours de la sortie du 3 novembre de Handpan, qui n’étonnera malheureusement pas votre famille et vos amis ni n’améliorera votre coordination œil-main, mais peut être joué avec un écran tactile ou Joy-Con, et offre Modes Solo (un handpan) et Duo (deux handpans).

Handpan coûtera 9,99 $ sur le Nintendo Switch eShop.

Avez-vous acheté des jeux d’instruments de Sabec? Aurez-vous un Handpan ? Faites le nous savoir!