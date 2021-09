Des créations de Grès à Helmut Lang seront mises aux enchères à Paris – WWD

in

LABEL PRIVÉ: Le 1er octobre, une collection privée de vêtements et d’accessoires de créateurs couvrant la seconde moitié du 20e siècle jusqu’au début des années 2000 passera sous le marteau à la maison de vente aux enchères parisienne Piasa.

Les 235 lots proviennent de la collection de « Monsieur R », un couturier basé à Paris qui a passé 25 ans à accumuler des objets qui l’ont inspiré dans son propre voyage créatif, qui a un penchant pour la réutilisation et le recyclage.

« Il n’a pas créé une collection exprès, il a juste acheté tout ce qui l’attirait – les matériaux, les formes et les idées – pour leur propre bien, pas comme archive. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé avec une gamme de 70 ans de design », a déclaré l’experte et commissaire d’exposition Pénélope Blanckaert, qui a collaboré avec la maison de vente aux enchères sur cette vente.

L’idée que le design est circulaire à tous égards imprègne la sélection. Il y avait des silhouettes inscrites dans l’histoire du design comme une robe fuchsia de la collection automne 1995 de John Galliano, portée plus tard dans une photographie de Mario Testino, ou le fourreau vichy bleu « Bump » de Comme des Garçons du printemps 1997 ; des articles explorant des fabrications durables comme une robe droite verte Xuly Bët faite de t-shirts en coton recyclé et remontant au début des années 90 ; même des articles qui pourraient être portés tout droit sortis de la maison de vente aux enchères, comme un manteau jaune citron de la collection haute couture Courrèges printemps 1967, à la frontière entre l’esthétique féminine de l’époque et les penchants futuristes du créateur.

D’où les prix abordables des estimations de Blanckaert. Alors qu’une robe drapée en jersey de soie de Madame Grès réalisée vers 1945 était estimée entre 1 500 et 2 500 euros, la plupart des pièces ont commencé par quelques centaines. Une robe en jersey de coton de Helmut Lang de 2004 qui n’aurait pas été mal vue dans la gamme Met Gala de cette année était étiquetée entre 200 et 400 euros, et même un costume Chanel des années 1970 avait une estimation prudente de 500 euros.

« Je n’aime pas l’idée que de telles conceptions soient élitistes. Ce qui est intéressant, c’est de créer des liens entre l’époque d’origine de la pièce et aujourd’hui, de montrer que certains de ces articles peuvent être portés aujourd’hui, même une robe de Martial et Armand », une maison de couture parisienne qui a connu son apogée dans les années 1910, a-t-elle déclaré. .

Des accessoires seront également présentés, allant d’un sac fourre-tout issu de la collaboration d’Azzedine Alaïa avec Tati en 1991 et d’un sac à main Lady Dior en corde imaginé par l’artiste française Morgane Tschiember, aux créations surréalistes du designer japonais Tokio Kumagaï et une paire d’escarpins ornés de nœuds. par la marque américaine de chaussures de luxe Herbert Levine, aussi connue pour ses créations extravagantes que pour la confection de chaussures pour Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe.

En amont de la vente, la “De Madame Grès à Helmut Lang Collection de Monsieur R.” La sélection sera présentée au public du 25 au 30 septembre à la maison de ventes Piasa, située 188 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.