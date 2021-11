Des crédits immobiliers, des IME et de l’assurance des biens

Le bien acquis est la garantie du prêt. Contrairement à l’Inde, où les prix de l’immobilier montent généralement régulièrement, dans les pays occidentaux, c’est un actif dont les prix oscillent avec les conditions économiques, tout comme les cours boursiers.

Par Sunil Parameswaran

Autrefois, la pratique normale consistait à économiser de l’argent et à acheter une maison juste avant la retraite ou au moment de la retraite. En fait, la plupart des gens utiliseraient leur fonds de prévoyance pour acquérir une maison. Les employés du gouvernement utiliseraient cet argent pour acquérir une maison, puis dépendraient de leur revenu de retraite pour d’autres dépenses. Ceux qui étaient soutenus par des enfants adultes avaient une autre source de soutien.

Aujourd’hui, les personnes au début de la vingtaine contractent des prêts au logement. Un crédit immobilier est un crédit amorti. C’est-à-dire qu’il est remboursé sous forme de versements égaux, généralement mensuels. D’où le mot EMI. La valeur actuelle de tous les IME est le montant du prêt. Chaque IME consiste en un paiement partiel du principal et des intérêts sur le solde impayé. Étant donné que le solde impayé diminue régulièrement, la composante intérêts de l’IME diminuera régulièrement, tandis que la composante principale augmentera régulièrement.

Calcul de l’EMI

La somme des deux, qui est l’IME, restera constante. Ainsi, si une personne devait contracter un prêt sur 15 ans, dans les premières années, l’IME consistera principalement en un paiement d’intérêts. Vers la fin du prêt, l’IME consistera principalement en un remboursement du principal. Cela peut sembler très logique, mais les prêteurs aux États-Unis ont appris une leçon à leurs dépens. Il y a environ 75 ans, la pratique consistait à consentir des prêts sur 360 mois ou sur 30 ans, les 359 premiers versements ne consistaient qu’en intérêts, et la totalité du capital était remboursée à la fin du prêt. Inutile de dire qu’il y avait des défauts majeurs. Puis quelqu’un a pensé qu’il fallait imaginer une méthode pour récupérer le principal par versements dès le départ, et le résultat a été la création de prêts amortis.

Le bien acquis est la garantie du prêt. Contrairement à l’Inde, où les prix de l’immobilier montent généralement régulièrement, dans les pays occidentaux, c’est un actif dont les prix oscillent avec les conditions économiques, tout comme les cours boursiers. Ainsi, pour acquérir une propriété avec un prix de dollars « X », l’emprunteur ne peut obtenir un financement à 100 %.

Ils devront verser un acompte ou un paiement de marge, et le solde pourra être emprunté. Le rapport entre le montant emprunté et la valeur marchande de la maison s’appelle le ratio Loan to Value ou LTV. Plus le ratio est bas, plus la marge de sécurité pour le prêteur est grande. Les prêteurs examinent également ce que l’on appelle le « paiement sur le revenu » ou le ratio PTI. C’est le rapport des mensualités dues aux revenus mensuels de l’emprunteur. Plus le ratio PTI est bas, plus le prêteur est rassuré.

Assurance habitation

La mensualité pour un emprunteur n’est pas seulement l’IME. Les emprunteurs doivent faire assurer leurs biens pour se protéger contre les événements imprévus. De plus, les taxes foncières doivent être payées chaque année. Dans la pratique, les prêteurs exigent que les emprunteurs contribuent à un compte séquestre. Une fois cela fait, il incombe au prêteur d’effectuer les paiements statutaires à temps. L’assurance des biens est exigée par la plupart des prêteurs.

Les emprunteurs s’inquiéteront également du spectre des membres de leur famille devant quitter la propriété, en cas de calamité. Il est possible d’acquérir une police d’assurance qui permettra aux membres de la famille de continuer à effectuer les paiements EMI, même si quelque chose devait arriver à l’emprunteur. Aux États-Unis, cela s’appelle l’assurance-vie de crédit.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

